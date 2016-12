Alors que l’équipe était en rodage après une intersaison animée, on a pu croire que les quatre premières journées et autant de défaites allaient se révéler fatales à l’équipe fanion de l’US Bouscataise. Il n’en aura rien été et chacun s’en félicite au club. Deux victoires et un nul plus tard, voici les Bouscatais installés à la sixième place de la poule, à douze points du cinquième cependant, un classement qui satisfait néanmoins pleinement le co-président David Bassard même si ce dernier sait bien que la phase retour devrait être un soupçon indigeste…

“Ce début de saison semble vous satisfaire, président…

Absolument et lorsque l’on sait d’où l’on vient, ce n’est pas illogique. Il n’y avait plus personne au club cet été, plus de dirigeants, plus d’entraîneurs et plus de joueurs. Nous sommes repartis de zéro alors comme notre objectif est le maintien, pour l’heure, nous nous contentons pleinement de ce classement en espérant que nous puissions conforter cette place lors de la phase retour même si elle s’annonce ardue. La réserve a aussi de bons résultats tout comme nos équipes de jeunes alors nous sommes très satisfaits de ce début de saison.

On doit comprendre que vu le contexte, vous ne pouviez espérer mieux ?

Notre place est en Promotion Honneur mais en sport, on ne peut jamais se contenter d’être sixième. Maintenant, nous étions derniers la saison dernière alors forcément, il y a du mieux et ce n’est pas rien. Il faut parfois savoir se contenter de progrès simples mais bien réels.

Au sein de votre équipe “toute neuve”, que vous manque-t-il ?

Des piliers (rires). Nous sommes en recherche de piliers pour toutes les catégories d’ailleurs. C’est manifestement une denrée rare à Bordeaux. Plus généralement, nous manquons de gros gabarits alors nous axons notre rugby sur le jeu de trois-quarts, les ballons écartés et la vitesse mais pour cela, il nous faut quand même des ballons. L’appel est lancé, nous recherchons des avants plutôt solides au Bouscat.”