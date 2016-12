Le RCBA a incontestablement franchi un cap cette saison au sein d’une poule pourtant relevée. Avec une phase retour qui sera presque aussi compliquée, ce malgré les cinq réceptions qui se profilent, l’équipe du Bassin peut néanmoins envisager de terminer à l’une des deux premières places. Un classement synonyme de qualification directe sans passage par les barrages. Reste que tout ce beau monde se verrait avant tout conserver le leadership, Vincent Manta le premier.

“Vincent, parlez-nous de ce parcours aller.

Je crois qu’on peut être globalement satisfait. Nous sommes premiers et il y a des choses intéressantes comme l’apport des nouveaux et le comportement général du groupe. Maintenant, il y a malgré tout quelques insatisfactions ou inquiétudes. Je pense notamment aux blessures, et devant en particulier, c’est-à-dire là où il ne faudrait pas trop. Ensuite, il apparaît que nous soyons un peu en difficultés en déplacements. Nous sommes toujours en réaction à l’extérieur et nous subissons trop. être premier de poule, c’est aussi se savoir attendu et il faut s’en imprégner pour progresser là dessus.

“Salles va être revanchard”

Votre équipe semble être supérieure à celle qui était la vôtre il y a douze mois ?

Oui complètement et dans pas mal de domaines mais cela peut paraître normal de progresser, non ? Nous travaillons tous au club pour cela donc tant mieux si cela se voit. Et les autres progressent aussi. Cela se voit dans la qualité de la poule qui est assez équilibrée. Il n’y a pas un écart si important que cela entre les premiers et les derniers. C’est homogène et aucune équipe ne lâche, ce qui assez remarquable.

La phase retour devrait vous être légèrement favorable ?

On reçoit cinq fois, c’est vrai, mais nos quatre déplacements sont majoritairement très compliqués (Morlaàs, Fleurance, Isle-Jourdain et Aire/Adour). Ce qui nous intéresse, au-delà de la première place, c’est la manière dont nous devons progresser sur le plan du jeu, dont nous devons aborder nos matchs à l’extérieur. Et puis attention, nous aurons quelques matchs compliqués à domicile, je pense en particulier à Salles qui va venir revanchard suite à la frustration du match aller. Alors on va bien sûr regarder le classement mais honnêtement, il ne faut trop calculer et s’occuper avant tout de la manière et du contenu de ce que nous allons proposer.”