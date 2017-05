Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Elle aura bientôt 80 ans et garde une belle vitalité. Jacqueline Jaouen a été à l’honneur, samedi dernier à Guérin, par le conseil d’administration du CAMESIRA. Cette association départementale se bat depuis 1974 pour la conservation et la restauration de notre petit patrimoine rural (lavoirs, pigeonniers, petites églises…), celui que les communes n’ont plus les moyens d’entretenir et que l’Etat laisse tomber. Le préfet Feuilloley a lancé l’initiative, le sous-préfet Guy Pauchou, l’avait reprise avant de passer la main à Jacqueline Jaouen qui animera le CAMESIRA pendant 27 ans.

La môme de Ménilmontant

Pure parisienne arrivée à Aiguillon, son investissement pour notre région sera exceptionnel puisque, outre le Camesira, elle s’occupera également de l’office de tourisme d’Aiguillon. Aujourd’hui, Rose-Marie Lainard, maire de Guérin, a repris le flambeau et a tenu à rendre hommage à Jacqueline Jaouen pour l’ensemble de son œuvre, car cela en restera une. On a rarement vu quelqu’un donner autant de sa personne pour faire vivre son association : puisque l’argent a manqué, Jacqueline Jaouen a donc imaginé des spectacles et montera sur scène pour créer des cabarets en chantant un répertoire approprié, Edith Piaf, Lucienne Delyle, claquettes façon Ginger Roger, etc. «Je dis merci au Lot-et-Garonne qui m’a permis de réaliser mon rêve d’enfant, monter sur scène, chanter et danser» dit-elle. Et chaque recette de ses spectacles ira au CAMESIRA. «Cette dame qui venait de Paris s’est approprié notre patrimoine mieux que quiconque ici» dira Guy Clua, maire de St-Laurent et président de l’association des maires ruraux de lot-et-Garonne. Le Titi Parisien, la môme de Ménilmontant comme on la surnommera aura chanté jusqu’à ses 77 ans. Samedi, elle était encore sous le feu des projecteurs pour recevoir médailles, louanges et bouquet de fleurs. Un hommage mérité.

