Barie « Notre Maison d'hôtes à la télé »

En mai dernier, l’équipe de l’émission « Bienvenue chez nous », qui met en compétition quatre chambres d’hôtes en France, a posé ses caméras dans la « Maison du Petit Thomas » à Barie. Axel et Samuel, les propriétaires, racontent cette « belle aventure ».

Pourquoi avez-vous participé à cette émission ?

Samuel : TF1 nous a contactés. Moi je ne connaissais pas bien l’émission, mais les hôtes qui passaient chez nous à Barie nous répétaient : « surtout, ne faites jamais cette émission ! ». Mettre notre frimousse à la télé n’était pas du tout un de nos fantasmes, bref on a mis un mois et demi à se décider.

Axel : Dès le départ, moi j’ai pensé qu’il fallait le faire : c’est sympa et en plus, ça peut faire un peu de pub : il faut être honnête, c’est surtout pour ça qu’on a finalement dit « oui ».

Quand s’est déroulé le tournage ?

S : L’émission a été enregistrée dans les quatre villes de chaque Maison d’hôtes participante et la finale a eu lieu à Paris. À Barie, ils sont venus en mai dernier.

A : Avant le tournage, deux personnes de TF1 viennent faire notre portrait et celui de la maison et nous expliquent un peu comment va se passer la suite.

Racontez-nous un peu les coulisses…

S : Une quinzaine de personnes a débarqué à la maison, avec des caméras et toute la logistique autour. C’est impressionnant ! Au début, on a qu’une envie, c’est faire demi-tour… mais toute l’équipe a été adorable.

A : On s’est beaucoup amusé et on a eu beaucoup de fous rires ! On sera sûrement ridicules mais bon, il faut prendre tout ça au second degré !

Comment avez-vous géré la présence des caméras ?

S : Au début, très mal. J’ai voulu, à tort, essayer de contrôler tout ce que je disais et faisais. C’est impossible : une journée de tournage, on se lève à 7h et on est environ 8 heures par jour face à la caméra, avec parfois des interviews jusqu’à 1h du matin. Après j’ai réussi à lâcher prise, mais c’est quand même épuisant : j’ai perdu 4 kilos en deux semaines !

A : On n’est pas très à l’aise : on est gentiment « mis en scène », on sait que tout est filmé, enregistré : ça demande beaucoup de concentration, mais l’équipe nous aide à nous détendre, il y a même une « nounou », dont le rôle est d’être spécialement aux petits soins pour les candidats.

Quels rapports aviez-vous avec les autres candidats ?

S : En fait, pendant le tournage, il est interdit de communiquer entre candidats, en dehors de la présence d’une caméra, ce qui est très frustrant. Mais après la finale, on a mieux fait connaissance et on s’est même lié d’amitié avec deux d’entre eux.

A : Le tournage dure deux semaines. Un jour sur deux on est dans une chambre d’hôtes, puis dans un hôtel. Et les hôtels sont séparés de plusieurs kilomètres pour être sûrs que les candidats ne se croisent pas ! Et sur le tournage, quand on n’est pas filmés, on doit rester dans une chambre pour ne pas parler aux autres couples, ce qui est logique… afin d’éviter tout copinage.

Vous hésitiez, regrettez-vous finalement d’avoir participé à l’émission ?

S : Non, pas du tout. Ça été une expérience très sympa et j’ai déjà repris mes 4 kg (rires).

A : Pas de regret non plus, enfin pour l’instant, nous n’avons pas encore vu le résultat du tournage… ! Nous ne sommes pas inquiets mais très impatients et curieux de découvrir ce que ça va donner à la télé.

Propos recueillis par Delphine Decourcelle

L’émission « Bienvenue chez nous » sera diffusée du 17 au 21 octobre à partir de 18h sur TF1.