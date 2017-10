Lors du concours de pétanque du Grand prix des commerçants et artisans langonnais, proposé par l’association Auros Amitié Pétanque au Parc des Vergers, un trio a suscité la curiosité mais aussi l’admiration, lors du concours de doublette.

« Je le guide »

Christophe, Jackie et Charlie forment une équipe. Charlie donne la distance à Jackie, non-voyant et le guide pour qu’il pointe le mieux possible: « mon papa doit garder une gestuelle toujours constante, il faut qu’il envoie nature les boules et moi, en fonction du terrain et de ses défauts, je le guide soit vers la gauche ou vers la droite » indique Charlie Veuille, 34 ans, originaire de Saint-Antoine de Breuilh en Dordogne.

Cela fait 16 ans que Jackie, 66 ans, a perdu la vue. Il jouait à la pétanque avant sa maladie. Au départ, Charlie formait la doublette avec son père et le guidait en même temps, mais cela était très fatigant. Aussi a-t-il préféré laisser sa place et se concentrer exclusivement sur le jeu de son père en le guidant et participant ainsi à la partie et prenant autant de plaisir que s’il jetait lui-même la boule.

Depuis six ans, la complémentarité du duo est évidente et le coéquipier de la doublette, Christophe, a tout d’abord été touché par une belle leçon de vie: « les gens doivent prendre conscience que ce n’est pas parce que l’on a un handicap que l’on ne peut pas faire certaines choses ».

Dans la doublette formée depuis cet été, c’est Christophe qui tire et Jackie qui pointe. Malgré son handicap, les joueurs prennent beaucoup de plaisir à jouer à la pétanque et ont enchaîné les résultats.

Le plaisir de jouer

Cette année, Jackie a participé aux championnats de France UFOLEP et a atteint les huitièmes de finale. Charlie et Jackie n’ont jamais rencontré d’autres personnes ayant le même handicap sur les bords de terrains de pétanque et ne sont pas intéressés par la pétanque adaptée: « la pétanque traditionnelle reste à mon avis le plus beau jeu que l’on puisse pratiquer ensemble ». Et leur plaisir de jouer est gagnant car lors du concours, le trio de choc a remporté la finale de la consolante.