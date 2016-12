C’est le type de cadeau inattendu ! Sur la plateforme Teechip -qui permet de vendre des goodies et des vêtements-, il est possible d’acheter, ou de s’offrir, un vêtement (pull, sweat, ou t-shirt) 100% Réolais avec le slogan “Ne sous-estimez pas le pouvoir des Réolais”.

Attention, l’offre est éphémère et est seulement disponible jusqu’au lundi 5 décembre. Des goodies sont aussi en vente comme des étuis de portable (uniquement de marque Samsung et Apple) et une tasse.

Les produits peuvent être personnalisés par la couleur avec un large choix. Une belle idée de cadeau pour Noël pour celles et ceux qui sont fiers d’être Réolais ! Pour découvrir les produits, cliquez ici.