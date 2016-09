Virazeil Nicole Theveux était une sympathique ambassadrice du tourisme

Nicole Theveux a perdu la vie mardi vers 17h45 à Ayet, près de Tonneins, dans un accident de la circulation. Âgée de 62 ans, Nicole Theveux tenait des chambres d’hôte à Virazeil, elle était une réelle ambassadrice du tourisme, rayonnante par son dynamisme: «Elle était d’une incroyable joie de vivre, avec un énorme cœur. Toujours souriante, toujours partante» déclare Fiona Manson, elle-même gérante de gîtes qu’elle retrouvait notamment en formation au sein de l’office de tourisme de pôle en Val de Garonne. Office de tourisme qui s’est fendu d’un billet sur sa page Facebook: «Nicole Theveux, une de nos fidèles partenaires touristiques. Nicole faisait partie de ces partenaires avec lesquels nous avons tissé des liens particuliers. Elle nous a toujours témoigné sa confiance et sa motivation était plus que communicative. Toute l’équipe de l’Office de Tourisme se souviendra longtemps de son rire et de ses anecdotes croustillantes qu’elle aimait raconter. Nicole était toujours partante et nous a toujours suivi même dans les projets les plus fous. Nous nous souvenons à quel point les formations tourisme et qualité étaient animées lorsqu’elle était présente. Toutes nos pensées vont à sa famille et à son mari qui l’épaulait dans cette activité touristique qui la passionnait tant».

Christophe Courrègelongue, maire de Virazeil, a été le premier informé du décès accidentel de son administrée. «Elle était très intégrée au village, et pas seulement avec ses chambres d’hôtes. Elle était aussi assistante maternelle». Elle a en effet notamment gardé des enfants handicapés. A son marie Marcel et ses trois enfants, Le Républicain adresse ses plus sincères condoléances.