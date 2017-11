Avec un Deltour, l’équipe monte dans les tours! Sans lui, c’est comme qui dirait un moteur sans tête de Delco. Un pack sous régime. C’est l’avis d’entraîneurs qui l’ont dirigé à Valence (voir encadré ci-dessous).

Sur le terrain, l’Agenais bonifie la confiance du groupe. L’Avenir Valencien est ravi de son retour pour sa 11e saison en Fédérale 1. Le bon de sortie était amplement justifié, au regard de l’investissement de son ancien capitaine. Largement pardonnée, sa parenthèse de deux saisons au Stade Langonnais, «où je pense avoir rempli mon contrat».

Les preuves d’une exigence

Mine de rien, Nicolas Deltour a fait son chemin. «J’ai grimpé les échelons, un à un. Une formation sur le tas en somme. J’ai été à bonne école.» Le titre de champion Honneur et la montée en Fédérale 3 avec l’AS Passage (2005) l’ont dégrossi. «Jeunot, je me suis fait les dents au contact des anciens.» Quand l’Avenir le sollicite à 24 ans, il se dit: «c’est le moment de franchir le cap».

La seconde ligne de la sélection du Périgord-Agenais n’a pas oublié l’épisode manqué du SUA. Alors cadet et junior à Bon-Encontre, il avait poliment refusé de rejoindre le club phare. «Disons que ça arrangeait mon père. Il n’avait pas envie de courir plus loin que le stade René Lajunie, tout près de notre maison. Me consolant ainsi: si vraiment tu les intéresses, ils te rappelleront.»

A Valence, la première fois, il est arrivé sur la pointe des pieds. «J’ai fermé ma gueule pendant 3 ans. Pensez donc, jouer aux côtés de leaders en puissance tels que Jérôme Carrié, Serguei Sergueev, c’est fabuleux.»

Gâté pour sa première saison en Fédérale 2, ponctuée par un titre de champion de France et la montée en élite amateur. En gagnant le respect de ses partenaires et de ses adversaires, Nico Deltour s’est tout naturellement glissé dans la peau d’un «papa du pack». Il a fait ses preuves en étant exigeant envers lui-même. A bosser dur aux entraînements, à se la donner le jour de match, face à des «bestiaux» plus impressionnants. «Sans être transcendant, on savait pouvoir compter sur moi. Je pense que mes entraîneurs m’ont fait confiance par mon tempérament combatif. J’avais appris les vices et les ficelles. Au fond, le reflet des armoires à glace en face n’avait aucun effet sur moi.»

La culpabilité de l’échec

Guerrier, filou, l’échec le rend irritable. «Je l’acceptais d’autant moins quand j’étais capitaine. Ça me rongeait toute la semaine. Un sentiment de culpabilité m’envahissait. A Langon, j’ai mis de suite à l’aise Yann Dessis. T’inquiète, le brassard, je n’en veux pas. J’avoue que cette responsabilité m’a parfois déstabilisé.»

Chez lui, la remise en question est permanente. Sa fierté: «l’expérience langonnaise m’a permis de prouver que je n’étais pas le joueur d’un seul club. Que je pouvais réussir ailleurs.» Le valeureux Nicolas a su quitter un certain confort valencien, se mettre en danger. «Au contraire, ce changement m’a boosté.» Ses précieuses qualités de meneur ont servi pleinement le collectif stadiste. De retour à Valence, son état d’esprit est inchangé.

Toujours le même à 35 ans, un gagneur. «Je retrouve de la rigueur aux entraînements. Je m’en porte mieux.»

Désigné remplaçant (c’est rare), son esprit en est torturé. L’autre fois, c’était en vue du choc suivant contre Blagnac. «J’ai envie de jouer tous les matches. Le jour où je m’en foutrai, ce sera le signe de la retraite.»





Dominique EMPOCIELLO