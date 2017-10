Angélique Deldreve, praticienne de Neurofeedback, propose à Bazas et à Bordeaux une méthode douce pour aider son cerveau à réguler lui-même l’activité cérébrale : le Neurofeedback Dynamique.

En quoi consiste le Neurofeedback ?

Le Neurofeedback dynamique est une technique issue des neurosciences basée sur la plasticité naturelle du cerveau. La méthode Neuroptimal® a été conçue et réalisée par le docteur Val Brown et sa femme Sue, tous deux psychologues cliniciens. La méthode Neuroptimal® aide le cerveau à optimiser ses fonctions à l’aide d’un logiciel spécifique et de capteurs. Cette méthode n’est ni un traitement médical, ni un outil de diagnostic : on ne cherche pas à soigner une maladie ou à exercer un traitement spécifique. Elle aide le cerveau à s’auto-réguler de lui-même afin de mieux fonctionner.Je ne suis pas thérapeute mais une opératrice formée à cette méthode et à l’utilisation du système Neuroptimal®.

Il n’y a pas d’effets indésirables et ce n’est pas invasif

Comment se déroule une séance ?

La personne vient pour un problème de migraine, de stress, de fatigue chronique, de trouble du sommeil, etc. Elle choisit un film ou de la musique. Je place deux capteurs sur la tête et trois sur les oreilles. Cela permet de mesurer l’activité électrique du cerveau. Lorsque le système détecte une variation brutale, il en informe le cerveau en temps réel par une brève interruption du son et/ou de l’image. C’est ce mécanisme qui fait réagir le cerveau pour qu’il se régule de lui-même. Il n’y a pas d’effets indésirables et ce n’est pas invasif. Une séance dure 33′30.

Quel problème peut-on améliorer ?

Elle permet de retrouver ou d’améliorer le confort de vie, le calme et la sérénité, la confiance en soi, la mémoire, la concentration, les performances cognitives et motrices. Elle diminue les migraines, dépressions, insomnies, somnanbulisme, phobies, stress, irritabilité, hyperactivité (TDAH), troubles obsessionnels compulsifs (TOC)… La méthode est utilisée aussi contre l’épilepsie, l’autisme…

A qui s’adresse cette méthode ?

A tout le monde, sans contre-indication, nourissons, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.

Ne peut-on pas simplement regarder un film chez soi, ce qui éviterait de débourser 50€ ?

Non, car il est nécessaire d’utiliser le logiciel Neuroptimal® qui coûte cher. J’ai des charges à payer et je dois être crédible. Si la séance était moins chère, les clients n’y croiraient pas du tout. Je consacre des heures à mon cabinet de Bordeaux pour les personnes qui ont des difficultés financières. Certaines mutuelles prennent en charge les séances de Neurofeedback.

L’évaluation scientifique de cette méthode fait débat.

Des personnes sceptiques viennent faire une séance, certains disent qu’il y a un effet placebo, d’autres trouvent que cela leur fait du bien. Pratiquement tous mes clients ont vu des améliorations au niveau de leur sommeil. On ne peut pas avoir d’effet placebo sur des enfants hyperactifs ou atteints de TOC quand les parents voient un résultat sur leur maladie.





Contacts : Angélique Deldreve, Neurofeedback Sud-Gironde au 06.27.81.04.40 ; consultations sur rendez-vous au cabinet 101, rue André Lamandé à Bordeaux; à Bazas, 33, chemin de Barraou. Site : neurofeedback-sudgironde.fr