Bazas Bazas dit adieu à Bernadette Darcos

Bernadette Darcos, technicienne de la race bazadaise, s’est éteinte il y a quelques jours des suites d’une longue maladie. Sa disparition à l’âge de 57 ans après toute une carrière consacrée à la sauvegarde et la promotion de cette race a sincèrement ému les éleveurs du Bazadais et au-delà tous ceux qui en France et à l’étranger, en Angleterre et en Australie, avaient eu l’honneur de travailler avec elle.

Notre article à paraître dans Le Républicain du 1er septembre évoque la carrière et la personnalité de Bernadette Darcos.