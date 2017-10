Une trentaine de personnes, dont dix enfants, s’est retrouvée le 24 septembre à 9h au stade de Martillac pour participer à l’opération de nettoyage « Nettoyons la nature » lancée par les jeunes du conseil municipal et la mairie.

Avec les jeunes conseillers

Parmi eux les enfants du conseil municipal des jeunes toujours très présents, le maire Dominique Claverie et des élus et bénévoles de la commune qui s’occupent du conseil municipal des jeunes et des Martillacais, très impliqués dans cette action.

Malgré une faible participation, tout les « nettoyeurs » de la nature ont collecté beaucoup d’ordures.

De quoi remplir l’arrière d’un camion de la commune.

Pour bien terminer la matinée, tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif bien mérité.

Les organisateurs donnent rendez-vous à tous les bénévoles l’année prochaine.

Mais peut-être différemment: soit sur un samedi matin ou dimanche mais plus tard vers 10h pour laisser le temps aux familles de venir.

Laetitia Escribano