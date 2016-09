Bernos-Beaulac La Nocturne du Ciron, une première à succès

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La première descente nocturne en canoë encadrée par Jonathan et Nicolas, moniteurs au club de canoë-kayak a connu un vrai succès. Plus d’une cinquantaine d’amateurs avaient réservé leur place pour cette sortie inédite.

Une première qui en appelle d’autres

Du barrage de Tierrouge à la base nautique, les passionnés de canoë et de nature ont apprécié de naviguer à la lampe frontale et de profiter ainsi d’un ciel étoilé exceptionnel. Les bruits surprenants et peu identifiables de la nuit (sauf ceux des moustiques) et les aléas de la navigation parfois approximative ont participé à la réussite de cette virée nocturne que tous espèrent pouvoir renouveler.