NATURE. La chasse ouvrira bien dimanche mais pas au-delà de 12h

L’ouverture de la chasse est maintenue ce dimanche 11 septembre mais les chasseurs devront cesser leur activité à 12h. La décision émane du préfet de la Gironde Pierre Dartout. Un arrêté similaire va être pris dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne afin que ces restrictions s’appliquent de manière cohérente dans tout le massif des Landes de Gascogne.

Compte-tenu de la situation de sécheresse et du risque élevé de feux dans le massif forestier, après concertation avec la commission départementale de chasse et de faune sauvage et la fédération des chasseurs de la Gironde, et sur la base de l’expertise de l’association de défense des forêts contre l’incendie (DFCI), le préfet a décidé de “n’autoriser la chasse que jusqu’à 12h à compter du dimanche 11 septembre, date de l’ouverture générale de la chasse. La sortie des personnes et des véhicules des espaces exposés devra être effective avant 13h.”

Cette restriction s’étend sur une période de 7 jours, soit jusqu’au samedi 17 septembre inclus. “Au regard de l’évolution des conditions climatiques et du risque d’incendie, elle pourra toutefois être annulée avant ce terme ou reconduite” indique la préfecture.

Portée au niveau rouge mercredi, l’alerte incendie est revenue à l’orange ce jeudi dans les trois départements concernés.