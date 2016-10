NATURE. Des cigognes adoptent notre territoire

Il y a trois semaines, une trentaine de cigognes se posait en haut du château d’eau de Captieux. D’autres encore ont été aperçues non loin du Château Rieussec à Fargues-de-Langon.

L’an dernier, la famille Larrivière, à St-Michel-de-Castelnau, avait eu la belle surprise de voir tout un groupe en transit faire une halte pour une nuit, à quelques pas de sa maison.

Changement d’habitudes

« En période de migration, les cigognes quittent leurs lieux de nidification du Nord de la France, et même du Nord de l’Europe, pour rejoindre des contrées plus chaudes comme l’Espagne, le Portugal, et même l’Afrique » indique Magali Contrasty, chargée de mission à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Aquitaine.

Ce phénomène n’a rien de surprenant, sauf que les observateurs de ces mouvements migratoires ont constaté ces dernières années des changements d’habitudes chez cette espèce d’oiseaux. « Avec la tendance de hausses des températures, on remarque que certaines cigognes retardent leur départ, ou même ne partent pas du tout » souligne Magali Contrasty.

« Si les températures sont clémentes et que la nourriture est toujours accessible, les cigognes estiment qu’elles n’ont pas de raison d’entreprendre ce long voyage » explique-t-elle.C’est pourquoi l’an dernier, plusieurs groupes de cigognes blanches sont ainsi restés « dans les zones de palus, ces terres d’alluvions ou ancien marais littoral desséché, planté de vignobles dans le Bordelais et sur les bords de la Dordogne. De nombreux nids ont été recensés aussi au nord de Bordeaux, du côté de Parempuyre et dans les zones marécageuses du Médoc » précise encore la chargée de mission de la LPO.

Elles adaptent leur alimentation

Il faut savoir que la cigogne blanche est une espèce dite « plastique » : « omnivore, elle se nourrit à la fois d’amphibiens, de petits mammifères, de mollusques, de poissons… Elle est capable d’adapter son régime alimentaire, selon la saison et l’abondance des proies ». C’est pourquoi certaines cigognes s’adaptent très bien aux conditions alimentaires et météorologiques de notre région, jusqu’au point de s’y sédentariser.

Delphine Decourcelle