La date du 2 février commémore l’anniversaire de l’adoption en 1971 de la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, engagement des États signataires pour la préservation et l’utilisation rationnelle des zones humides.

Chaque année, le 2 février, une pluralité d’acteurs se mobilise dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides pour sensibiliser le public à la préservation des milieux humides et faire connaître leur importance dans l’écologie mondiale.

L’édition 2017, intitulée « les zones humides pour la prévention des catastrophes », proposera une multitude d’activités partout en France sur les enjeux qui entourent la disparition des zones humides et les solutions à mettre en œuvre pour préserver et utiliser de manière durable ces écosystèmes uniques.

159 animations en Nouvelle-Aquitaine

En région Nouvelle-Aquitaine, ce sont 159 animations labellisées qui sont proposées entre le 27 janvier et le 26 février, dans les 12 départements, grâce à la mobilisation des collectivités territoriales, associations, services et établissements publics de l’État, fédérations de pêche et de chasse, réserves naturelles nationales et régionales et parcs

naturels régionaux. Elles prendront la forme de sorties et chantiers natures, d’expositions, de projections, de débats ou encore d’animations scolaires.

Le programme est consultable sur www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr.

Le public a également la possibilité de télécharger gratuitement l’application Baladomarais afin de trouver les manifestations avec la plus grande facilité.

En Gironde, la Réserve Naturelle géologique de Saucats-la Brède organise une demi-journée de visite guidée gratuite, uniquement sur réservation, le samedi 4 février, « Le Bocage humide des bords de Garonne » (2h).

C’est une balade de découverte qui sera l’occasion d’aborder le fonctionnement et l’importance des zones humides.

Rendez-vous samedi 4 février à 10h au parking de la mairie d’Isles-Saint-Georges. Matériel : bottes indispensables. Sur réservation au 05.56.72.27.98.