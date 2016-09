[NATURE] A la rentrée, on s’active au jardin

Vous avez profité de votre jardin tout l’été après l’avoir longuement préparé durant le printemps. Vous l’avez investi tant et si bien que vous auriez envie de vous poser un peu en ce mois de septembre. Eh bien, il va falloir remettre votre pause jardin à un peu plus tard. Car le mois de septembre est l’un des mois les plus importants pour qui possède pelouse, fleurs, arbustes, arbres fruitiers ou potager. Ils nécessitent tous une attention particulière !

Légumes d’automne

Dans le potager, profitez de cette période pour récolter les derniers légumes d’été et les premiers d’automne. C’est également le moment de désherber, d’éclaircir vos rangs de légumes pour repiquer des semis qui vous fourniront quelques légumes avant l’hiver. Si vous souhaitez faire un break, alors profitez des dernières journées où la température est plutôt douce pour aérer vos châssis, ouvrir vos tunnels si vous en avez et aérer la terre en vue du printemps prochain.

Arbres fruitiers

Et de récolte, il est encore question avec vos arbres fruitiers… Raisins, prunes, pommes, poires ensoleillent l’automne. La période de cueillette dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez et de la météo. Si vous possédez des cassissiers et des groseilliers, le mois de septembre est idéal pour les tailler. Pensez notamment à supprimer les branches qui s’entremêlent pour aérer vos fruitiers.

Taille des haies et nouvelle pelouse

La taille est une autre activité importante de cette rentrée. Il vous faut non seulement tailler les arbustes qui fleurissent l’été mais aussi tailler toutes vos haies avant l’arrivée de l’hiver. Septembre s’apparente aussi à une période de réflexion… Savoir ce que vous souhaitez pour votre jardin au printemps prochain vous permettra de le préparer dès maintenant.

Ainsi, si vous envisagez de profiter d’une nouvelle pelouse, c’est le moment de la semer ou, à défaut, de scarifier l’existante pour lui redonner de la vigueur. Ce qui consiste à enlever les mousses et le feutre végétal qui a tendance, au fil des ans, à s’installer à la place de votre gazon.

Les fleurs s’entretiennent

Les fleurs, aussi, ont besoin d’entretien en septembre. Les vivaces n’ayant déjà plus de fleurs doivent être coupées à ras et vous pouvez également penser à en planter de nouvelles. Pour les autres plantes, supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées.

Enfin, les as du bouturage peuvent entrer en action. C’est le moment idéal. A eux de détacher une portion de plante puis de la mettre à raciner dans de la terre ou de l’eau.

APEI-Actualités