Titulaire devant l’Afrique-du-Sud, puis à nouveau contre la Géorgie, ce jeudi après-midi (16 h), le centre international Nathan Decron dispute actuellement la Coupe du Monde U20. Pour ce troisième match de poule, une victoire bonifiée de l’équipe de France lui garantirait à coup sûr la première place et une qualification pour les demi-finales.

Face à cet événement en cours, l’occasion nous est donné de revenir sur l’interview que l’Agenais nous avait accordé dans notre mensuel de février. Alors qu’il avait fait l’annonce de son départ pour l’Union Bordeaux-Bègles, en fin d’année 2016.

C’est le président Laurent Marti, en personne, qui a réglé la venue du centre Nathan Decron (SUA) à l’UBB. «J’avais une bonne image du club bordelais, l’entretien n’a fait que confirmer tout le bien que je pense de sa politique axée sur les jeunes», concède le jeune centre international.

SUA : titulaire à 18 ans

«Refuser cette opportunité, j’aurais eu un remord : le doute qu’elle ne se représente plus. Si j’en suis là, je le dois au SUA. Un club accordant aussi une belle place aux jeunes. Ça m’a posé évidemment un cas de conscience. Après mûre réflexion, je me suis dit : je suis jeune, mais il n’y a pas d’âge pour partir.»

C’est allé si vite mais pas au point de lui faire tourner la tête. Rassurez-vous, ce pur produit de l’école de rugby néracaise – il en est fier et le clame bien haut – reste lui-même. Simple question d’éducation. Humble et digne de cette génération ayant intégré le cheminement d’une carrière sans brûler les étapes.

Sa saison blanche de l’an passé, plombée par des blessures, aurait pu le dégoûter. Le jeune centre a surmonté cette épreuve en bossant dur pour revenir dans le circuit au bon moment et tirer partie d’une opportunité.

«Le facteur chance joue un peu. La ligne de trois quarts agenaise avait des blessés. A Mont-de-Marsan, ça s’est bien passé pour ma première titularisation.» Bien assez pour justifier la confiance de ses entraîneurs, le reconduisant à Bourgoin, puis à Narbonne, et ensuite au stade Armandie, contre l’USAP et contre Bourgoin. Cinq matches et autant de titularisations en Pro D2 ayant attisé la convoitise bordelaise.

«A l’UBB, j’ai signé un contrat espoir pour 3 ans. J’intègre une structure d’une autre dimension. C’est à moi de faire ma place, de faire de gros matches en espoirs, de progresser en gagnant du temps de jeu.”

Fan du jeu bordelais

“J’ai apprécié le discours, la manière dont ça m’a été présenté. Je sais ce qu’on attend de moi. Je suis fan du jeu prôné par Bordeaux. C’est une équipe joueuse, ça donne envie.»

Les responsabilités accordées à de jeunes joueurs l’ont renforcé dans son choix. «Des Baptiste Serin, Cyril Cazeaux, Geoffrey Cros, pour ne citer qu’eux, sont une source d’inspiration.»

A l’UBB, il ne sera pas dépaysé, retrouvant des camarades qu’il a côtoyés au pôle de Talence ou au pôle France : Maxime Lamothe, Jules Gimbert, Mathieu Jalibert… En plus de son camarade agenais et équipier de l’équipe de France U20, Florian Dufour, mutant lui aussi à Bordeaux. «C’est rassurant d’avoir des repères.»





Études et rugby font bon ménage Les études de Nathan Decron ont été déterminantes dans son choix. «J’avoue que cette année, le rugby a pris le dessus. Les cours par correspondance, c’était pas une solution pour moi. Dans l’organisation future qui m’a été présenté, je pourrai poursuivre mon DUT de Gestion administrative et commerciale, en disposant d’un aménagement et de cours dispensés par une école privée, intervenant au sein du centre de formation. A mes yeux, c’est essentiel. Je ne sais pas ce que le rugby me réservera à l’avenir. Je préfère avoir une autre porte de sortie.» Le rugby de haut niveau exige des sacrifices. Nathan Decron est dans ce trip. Observer une saine hygiène de vie, «bosser davantage que les autres surtout quand on est jeune , s’infliger des séances supplémentaires de musculation, déborder l’horaire d’entraînement afin de travailler sa passe… je sais que le fruit du travail se récolte au prix de ce degré d’engagement. C’est un plaisir pour moi ; je veux me donner tous les moyens de réussir.» Cyril Bellandi et « Titou » Tarozzi, ses anciens éducateurs de l’US Néracaise, n’en doutent pas un seul instant. «Ce sont des gens formidables. Ils m’ont tout appris.»

Fiche CV

Nathan Decron

Âge: 19 ans (17/02/1998)

Centre (1,85m – 97 kg)

Clubs : Nérac (7-14 ans), Agen (2012-2017), UBB (2017-….)

Pro D2: 5 titularisations.