Nathalie Solivares, dans l’univers merveilleux

de ses marionnettes, partage sa passion avec petits et grands. –

Nathalie Solivares évolue tous les jours dans l’univers merveilleux des marionnettes qu’elle crée au service de l’expression émotionnelle de tous, adultes et enfants.

Tout en poursuivant sa carrière de secrétaire, c’est en janvier 2016 que, traversant une période plus difficile de sa vie, mélée à des souvenirs d’enfance et réveillant son instinct créatif, naît de l’imagination de Nathalie, sa première marionnette Zettibou.

Sa machine à coudre définitivement sortie de l’armoire, tissus aux couleurs vives et feutrines douces invitent son imagination à concrétiser ses émotions. C’est ainsi que depuis, grâce à Nathalie, évoluent plusieurs marionnettes dans l’univers de Miss Pupazzette (du nom italien Pupazzo signifiant « marionnette », un petit clin d’œil aux origines de son mari), comme Rastatouille la petite africaine, Plumette l’indienne, Zebr’ouille (double face/double histoire), Loupi le loup gentil, Cotcozette la rebelle, et tous leurs copains et copines.

Nathalie crée également sur demande, selon l’inspiration de la personne, s’attachant à ce que ses créations soient le plus souvent uniques et singulières. Marionnettes à gants, à la taille d’une main d’adulte, elles sont toutes chargées d’une mission bienveillante, d’une fiche d’identité avec un début d’histoire proposée à l’adulte s’il désire s’appuyer dessus pour inventer une suite à l’enfant.

La marionnette devient un intermédiaire, objet d’identification pour l’enfant, symbole de ses émotions et celles des réminiscences des émotions enfantines de l’adulte.

Actuellement Nathalie est en cours de création d’un coffret de marionnettes en tissus blanc, donc neutre, permettant aux enfants de créer eux-mêmes des personnages recto-verso, dont le dessin qu’ils auront réalisé aura la possibilité soit d’être effacé pour en réaliser un autre, suivant son humeur, ou le garder et s’approprier l’identité qu’il lui donnera, la faisant vivre à travers une histoire émanant de son imaginaire.

M. B.

Vous pouvez retrouver Nathalie Soliveres sur les marchés de créateurs, à la galerie boutique Simone et les Mauhargats à Saint-Macaire et au Canap’Café à Langon. Contacts : 06.30.15.14.72 ou misspupazette.blogspot.fr et facebook@misspupazette