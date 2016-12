Et d’un et de deux ! Plus les heures tournent, plus il se confirme que l’Italo-argentin Leandro Cedaro (28 ans) rejoindra l’effectif agenais la saison prochaine. Cela devient d’autant plus probable que le Stade Rochelais vient d’officialiser la venue de William Demotte, jeune international de 25 ans (1 sélection en Argentine), qui achève sa cinquième saison sous les couleurs du SUA.

Outre ce chassé-croisé, une autre seconde ligne (1,97 – 118 kg) est dans le viseur du club agenais. Selon notre confrère Midi-Olympique, Mickaël De Marco aurait donné son accord.

Ce natif de Lyon (27 ans) évolue à Oyonnax depuis deux saisons. Auparavant, il a passé la majeure partie de sa carrière à Montpellier (2008-2014), ce qui lui avait valu de participer à la finale du championnat de France de Top 14 en 2011 contre le Stade Toulousain et à 74 matches de l’élite professionnelle avec le MHR.

Sélectionné à plusieurs reprises dans les équipes de France de jeunes, il a disputé la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Japon (2009). En juin 2015, il était un des renforts pour le club oyonnaxien, promu en Top 14.

Peu importe, pour l’instant, le niveau dans lequel opérera le SUA la saison prochaine. La cellule de recrutement avance ses pions.

L’annonce de l’arrivée officielle de William Demotte dans le club maritime. Il retrouvera son ancien partenaire agenais Alexi Barès.