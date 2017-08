Les dirigeant saint-médardais ont pris leur temps pour faire en sorte de rattraper une situation plutôt mal embarquée au regard du nombre de partants annoncé à l’issue de la saison dernière. Il se murmurait alors que la situation financière du club n’était pas bonne et bon nombre de joueurs avaient dès lors émis le souhait de quitter le navire, l’inquiétude étant de mise eu égard au déséquilibre partants-entrants.

On a donc remis “l’église au centre du village” en assainissant les finances dans un premier temps puis en recrutant malin et efficace, faisant jouer astuce et habileté, le tout pour obtenir au final un groupe qui sera opérationnel pour jouer le maintien. Dix arrivées pour vingt départs, le simple calcul mathématique peut donner à réfléchir mais chaque poste est finalement optimisé, doublé voir triplé malgré tout et la qualité reste l’ingrédient numéro 1.

Dix recrues de choix

Parmi les recrues, le SMRC a fait venir quatre renforts en première-ligne avec Martin Clarac (Saint-Jean d’Angély), Radoslaw Bysewski (Arka Gdynia – Pologne) et Levan Shengelia (Nevers) et Julien Imbaud (RCBA). Le seconde-ligne Hugo Savin (UBB) et le troisième-ligne Anthony Macaronus (Marmande) complètent le pack. L’ouvreur Lucas Condou (Albi), les centres Gaëtan Soto (Valence d’Agen) et Samuel Perrin (Cestas) puis l’ailier Emmanuel Espiasse (Bergerac) seront aussi des Poudriers cette saison.

Des départs importants

Dans le sens des départs, on peut citer les piliers Brian Brooks et Quentin Poupeau (RCBA), Rémy Baysse (Mérignac), Lucas Hernandez (Valence d’Agen) et Lucas Bernada (Gradignan); le talonneur Fernando Guerrero (Floirac); le seconde-ligne Jandre Mynhardt (RCBA); les troisième-ligne Jean-Marie Ledan (Cestas) et Yassine Bougouffa (Blaye).

Deux demi-de-mêlée quittent le club : Amaury Geneste (RCBA) et Raphaël Destruhaut (Peyrehorade). Les centres Julien Fritz (Nice), Nicolas Galtier (Léognan) et Baptiste Saintier (Pays Médoc) font de même, ainsi que les ailiers Mosese Mawalu (Aubenas), Ghislain Martiel (Saint-Paul-les-Dax) et Olivier Pourredon (Pays Médoc) puis l’arrière Karim Abbad (Mérignac). On notera enfin que les jeunes T. Elissalde (Nantes) et J. Lafond (Paris) sont également partants.