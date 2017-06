Le staff sallois va donc évoluer la saison prochaine, une nouvelle doublette venant épauler François Cantet. Ce sont deux anciens qui reviennent ainsi aux affaires : Guillaume Camozzi pour les avants et Jérôme Bertazzo pour les trois-quarts. Côté recrutement, les arrivées du polyvalent trois-quarts Morgan Sourillan (Bazas) et le retour du centre Ronan Serin (Langon) étaient actés depuis quelques semaines. Il convient d’ajouter à ces deux noms trois probables nouvelles recrues : Khaled Khalouchi, un puissant troisième-ligne qui portait les couleurs de Saint-Sulpice-sur-Lèze jusqu’alors après être passé par Castanet. Anthony Meysonnier, demi-de-mêlée qui évoluait jusqu’alors à Mimizan et Guillaume Lanau, talonneur en provenance de Langon et passé par Casteljaloux. Côté départs, on notera les noms de Guillaume Périat dont la destination (Pays Basque) n’est pas définie et Geoffrey Lanne-Petit qui devrait rejoindre Morlaàs. La période officielle pour les mutations ouvrira le lundi 12 juin.