L’US Marmande vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Le robuste et inusable pilier gauche camerounais Arsène Nnomo (1,80 m – 98 kg) s’est engagé en faveur de l’USM (Fédérale 2). Cette négociation a pu se réaliser grâce à un « bon coup de pouce des dirigeants agenais », tient à souligner le président Jacky Arpoulet.

Sa constance au SUA a toujours laissé admiratif les supporters et la direction du club. C’est bien simple, depuis 2009, date de son arrivée chez les « bleus et blancs », il a connu trois montées en Top 14, célébrant au passage un titre de champion de France de PRO D2 en 2010.

L’ancien joueur du Taureau Rugby Club de Yaoundé a débarqué en France un peu par hasard, par l’entremise d’un joueur marocain, Jaouad Eziyar, qui l’a conseillé à ses dirigeants aurillacois.

Une sortie triomphale

Professionnel pendant 12 saisons, il a réalisé une très belle carrière : près de 70 matches en Top 14 et près de 200 en PRO D2. Arsène Nnomo fut encore et toujours un des artisans de la réussite agenaise, ponctuée par l’éclatante victoire sur Montauban dans la finale d’accession. Ironie du sort, sur la pelouse de Chaban-Delmas, le Franco-Camerounais, titulaire, avait en face de lui un joueur formé à l’USM et natif de Marmande, Benoît Zanon, pilier droit montalbanais.

Nullement question de prendre sa retraite sportive, le « lion indomptable du Caméroun » (36 ans) s’est ouvert à des propositions de clubs amateurs de Fédérale 1… Mais c’est bien à l’US Marmande qu’Arsène Nnomo apportera sa solide expérience au groupe de Julien Bouic et Xavier Pourcheresse.

Fiche CV

Arsène Nnomo

Né le 6 août 1980 à Yaoundé (Cameroun)

Pilier gauche

1,80 m – 98 kg

Clubs fréquentés : Aurillac (05/06), Gaillac (06/07), Blagnac (07/08), Auch (08/09), Agen (09/17).

International camerounais