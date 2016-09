Escaudes Le village rend hommage à Jacky Craissac

Jacky Craissac, décédé en 2010, avait installé sur l’airial préservé de Mauriac, une école d’expression artistique de transmission orale par le son et le rythme et son atelier. Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 19h, le domaine sera ouvert au public qui pourra visiter ce lieu toujours habité par l’âme du compositeur et découvrir une partie de la collection d’instruments du monde qui l’ont inspiré.

Ce sera surtout l’occasion de s’immerger avec la projection d’un concert du musicien donné à Darmstadt en 2003. Dimanche 18 à 15h.

Jacky Craissac a commencé très jeune une carrière internationale de batteur et percussionniste professionnel dans diverses formations de jazz et a collaboré avec des artistes contemporains, plasticiens, chorégraphes, comédiens, écrivains.

Contacts : 06.30.84.76.13. ou www.jacky-craissac.com

Notre article complet dans Le Républicain du 15 septembre