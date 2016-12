Gabriel Carraire est un jeune homme comblé. A 20 ans, ce passionné de musique électronique voit sa carrière prendre doucement son envol. Sans se prendre la tête, Gabriel savoure ce qui lui arrive.

Formé au conservatoire

Un cheminement logique pour celui qui a débuté la musique il y a 15 ans. « J’ai intégré le conservatoire de Marmande vers 5 ans. » Mais vers 15 ans, il s’éloigne du conservatoire. Il y retourne un an plus tard, à l’ouverture d’un nouvel apprentissage. « Il y a eu la mise en place d’un cours de musique assisté par ordinateur. Cela m’a permis de commencer à créer mes morceaux. »

Pendant deux ans, au sein de ce cours, le jeune Marmandais qui suit le cursus CHAM (Classe à horaires aménagés pour la musique) au Lycée Val-de-Garonne, compose ses premiers morceaux. Si bien qu’en octobre 2015, il sort son premier E.P. (mini-album, ndlr) intitulé « Cold », sous son nom de scène Nortnord, en référence à ses différents voyages « dans le froid », sources d’inspiration de ces compositions. « Ça a bien marché et permis de faire la promotion de ma musique. »

Premières scènes

Parallèlement, Gabriel intègre l’école Icart de Bordeaux pour suivre des études d’ingénierie culturelle. Tout en se consacrant pleinement à sa musique. « J’ai fait 35 concerts dans le Bordelais en un an. » Puis il a commencé à s’exporter en 2016. « J’ai fait les Printemps de Bourges, et j’ai enchaîné plusieurs festivals en juin. »

Sa renommée grandissante lui a permis de faire l’ouverture du concert de Fakear à la salle Krakatoa de Bordeaux. Il a depuis intégré la pépinière de Krakatoa. « Cela me permet de travailler en résidence sur mes projets, de bénéficier des conseils de directeurs artistiques de maison de disque, et de se faire des contacts. » Résultat, Gabriel a sorti un nouvel E.P. de six morceaux « Mesmerizing Lights ».

Découvrez cet E.P. :

A la conquête des Etats-Unis ?

Dans chaque titre, l’electronica, son style de musique, est mis à l’honneur. « C’est une musique calme et mélodieuse qui permet de se détendre. C’est une invitation au voyage. Mes compositions reflètent mon état d’esprit, sans prise de tête. » Avec ses claviers, drumpads et autres appareils électroniques, Gabriel transporte le public dans son univers à chaque fois qu’il est sur scène.

Désormais, le jeune musicien s’est lancé un nouveau challenge : percer aux Etats-Unis. Il va se produire en Californie pour plusieurs concerts à San Francisco et Los Angeles en février prochain. « Les Etats-Unis, c’est là-bas que ça se passe mais je ne me fais pas d’illusion non plus. On verra comment ça se passe. »

Gabriel se voit bien aujourd’hui suivre les traces de ses modèles tels que Fakear ou Superpoze. Mais il ne se met « aucune pression » et profite simplement de tout ce qui lui arrive, comme sa nomination pour les prochains Badaboum awards dans la catégorie « meilleur jeune artiste ». Le début du succès international ?