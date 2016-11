Agen Murray Mexted, All-Black en puissance, a marqué de son empreinte le SUA

C’était hallucinant de le voir évoluer sur la pelouse du stade Armandie! Un joueur de dimension planétaire déposait ses valises à Agen… C’était d’autant plus incroyable qu’à l’époque, c’est à dire il y a 39 ans, on était loin de s’imaginer qu’un étranger de l’Hémisphère Sud, qui puis est à la fleur de l’âge (24 ans), puisse tenter l’aventure.

Joueur puissant d’une élégance rare

Champion de France en 1976, un plus tard, le SU Agen défrayait en effet la chronique sur le marché des transferts. Pour la première fois dans l’hexagone, débarquait de Wellington un jeune international néo-zélandais! Le “grand” Murray Mexted (1,93 m – 95 kg) a laissé une trace indélébile au SUA. Au temps de la présidence de René Gri, au temps où Marceau Ambal occupait le poste d’entraîneur.

Sur le terrain, c’était un guerrier. Un joueur de tempérament comme on les aime, brillant par son registre complet. Rayonnant dans le jeu offensif, comme dans les phases obscures ! Il était d’une habileté ballon en main, trop fort pour rester au-delà d’une saison (1977-1978) dans la préfecture lot-et-garonnaise… En fait, un peu plus! Comme il l’avait promis, celui qui était devenu entre-temps “All-Black” en puissance revint au SUA en novembre 1979, l’espace de deux mois, le temps de jouer 9 rencontres et de marquer 6 essais!

Le 10 février 1980, pour raison familiale, il devait quitter Agen pour rentrer d’urgence dans son pays d’origine.

Aux côtés de Graham Mourie

Sélectionné 72 fois sous le célèbre maillot noir (dont 34 test-matches d’affilée) au poste de troisième ligne centre, Murray Mexted porta le brassard de capitaine à 6 reprises entre 1979 et 1985. Aux côtés de Graham Mourie, il était entre autres titulaire lors des test-matches remportés par les Blacks en France en novembre 1981, au Stadium de Toulouse (13-9), puis au Parc des Princes à Paris (18-6). Au sein du Quinze de France, opéraient les… Agenais, Pierre Berbizier, Dominique Erbani, Daniel Dubroca.

En novembre 1982, il était aussi un des premiers étrangers à revêtir le maillot des Barbarians Français. C’était à Dax contre l’Argentine, avec son ancien équipier agenais Charly Nieucel en troisième ligne. En 2009, l’international All-Black était d’ailleurs à Paris pour les 30 ans des Baa-Baas.

Alors que le XV de France défie ce soir le champion du Monde au Stade de France, il nous paraissait opportun de rappeler ce fait historique dans la vie du SU Agen.