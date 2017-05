Muriel Duhil a 62 ans, elle est mariée, mère de deux enfants et grand-mère d’une petite-fille. Depuis 11 ans, elle habite à Fauguerolles. Son parcours professionnel est peu commun: elle fut tour à tour infirmière en pédiatrie, commerciale en matériel médical pour finir enseignante en école primaire: «Je suis maintenant retraitée de l’Education nationale» précise-t-elle. C’est en 2011 qu’elle a découvert l’Union Populaire Républicaine, lors d’une conférence donnée par François Asselineau, candidat à la dernière élection présidentielle. «J’ignorais qu’il s’agissait d’un parti politique. Mais les analyses et la richesse de cette conférence m’ont incitée à aller plus loin dans la démarche. J’ai décidé d’adhérer en 2012».

Candidate aux régionales sous la bannière de l’UPR en décembre 2015 (0,96% des suffrages), Muriel Duhil est devenue la responsable départementale de l’UPR en 2016. Elle est candidate aux législatives sur la circonscription de Marmande, parmi les 574 qui seront investis par l’UPR en France: «Nous partageons le souhait de recouvrer notre indépendance nationale, le rétablissement d’une vraie démocratie, la protection de tous et l’émancipation sociale» déclare-t-elle, bien décidée avec son suppléant Frédéric Nau, ancien cuisinier et gérant de débit de boissons, passionné par la question politique et européenne, à parler de leur programme auprès de tous ceux qu’ils seront amenés à rencontrer d’ici au 11 juin, premier tour des élections législatives. Ils entendent alerter du danger d’une Europe qu’ils jugent déliquescente et qui constitue selon eux une menace pour nos territoires ruraux.