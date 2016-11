Les élus de la MSA Gironde annoncent deux réunions d’informations en Sud-Gironde. Alain Duc, président, Francis Largeaud, premier vice-président, Daniel Saint-Marc, président de la commission vie institutionnelle et communication, Daniel Abalea, directeur et Benoit Combes directeur- adjoint, invitent les 582 élus de la MSA Gironde à échanger sur l’actualité de la MSA et en particulier sur les mesures sociales dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles.

Le 5 décembre, ce sont les élus de l’Entre-deux-Mers et des Graves – des anciens cantons de Cadillac / Pauillac /St-Macaire – Langon / Podensac et Sauvetterre-de-Guyenne – qui se réuniront à la salle des fêtes du Pian-sur-Garonne à 17h30.

Le 12 décembre, ce sont les élus du Sud Gironde – des anciens cantons d’Auros, La Réole, Bazas, Captieux, Grignols, St-Symphorien et Villandraut – qui se réuniront à la salle des fêtes de Villandraut à 17h30.