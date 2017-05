Nouveau rendez-vous donné par l’orchestre des Symphonistes d’Aquitaine, demain soir, au théâtre Comœdia, avec le soliste Laurent Gignoux au hautbois.

L’ensemble, dirigé par Philippe Mestres, et le musicien talentueux donneront un répertoire qui fera honneur à Strauss et à Mozart, avec le concerto pour hautbois et la 40ème symphonie.

Vendredi 12 mai, à 20h30, au théâtre Comœdia de Marmande. Tarifs: de 8 à 16€. Renseignements et réservations à l’Office de tourisme Val de Garonne, rue Toupinerie à Marmande, tél.: 05.53.64.44.44.