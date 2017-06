Comme chaque année depuis 2014, les Counifles mettent un point d’honneur à remporter le Moun Seven. Ce 3 juin, au stade Guy Boniface où tout a commencé pour cette association composée essentiellement d’anciens espoirs du Stade Montois, les Bleu et Rose ont encore raflé le trophée montois prouvant qu’ils étaient bel et bien les tauliers de ce tournoi, au point d’envisager un quinquennat voire un septennat au Moun Sevens si aucune autre équipe n’arrive à remettre en doute leur hégémonie dans les éditions à venir.

Les Bugs posent un lapin pour la finale

Après s’être qualifiés en finale face à une prometteuse équipe des Sopekats (19-17), les Wolves 7’s, une autre association issue de la formation montoise, ont bien essayé de le faire mais n’y sont pas parvenus en finale (19-12). Les Counifles avaient auparavant balayé les Teckel 7’s en demi-finale (50-0). Brillants au Agen Garonne Rugby Seven, les Bugs 7’s n’étaient pas assez armés cette fois-ci pour espérer la victoire. Arrivés à huit à cause d’indisponibilités ou de forfaits, les Sud-Girondins ont dû jeter l’éponge rapidement après avoir eu deux blessés et n’ont même pas participé aux phases finales. Mais les Bugs sont déjà tournés vers le 7 de cœur où ils emmèneront la grosse artillerie.

