Monségur Montignac : des riverains agacés face aux automobilistes

« Les voitures roulent trop vite ». Michel Zanello, habitant dans le quartier de Montignac, à Monségur, fait partie de ces riverains qui ne supportent plus l’allure des voitures qui passent. Sur la route de la Croix Haute, les automobilistes sont nombreux chaque jour et la crainte de voir un drame se dérouler est de plus en plus dans les consciences de ces Monségurais.

« Si un enfant s’échappe… »

Nathalie Descorne a lancé l’alerte auprès de la mairie, il y a un peu plus d’un mois. « C’est agaçant. Malgré les panneaux, ils roulent toujours aussi vite ». Limitée à 50km/h, la route a été refaite, il y a plusieurs semaines. En témoignent les gravillons, qui devraient empêcher une allure rapide. Ce qui n’est apparemment pas le cas.

Nathalie veut surtout éviter tout drame. Récemment, un accident a eu lieu tout près de chez elle, sans gravité, heureusement. Utilisée comme raccourci, la route connaît une circulation plus importante depuis l’implantation de la Résidence pour Personnes Âgées. En plus de celle-ci, une écurie s’y trouve, mais aussi une entreprise de toiture et un gîte.

« Les voitures ne roulent pas à 50, nous devons faire attention à chaque fois que l’on sort » constate-t-elle. Avant de préciser : « C’est surtout l’été. Il y a un gîte. Si un enfant s’échappe… ». Un regard partagé par un autre riverain, qui a préféré rester anonyme. « Les chevaux sont des fois sur la route. Le week-end, les familles se promènent avec les résidents en maison de retraite et aussi les gamins qui vont à l’école ! »

Des idées pour limiter la vitesse

Si Nathalie Descorne a contacté la mairie, qui en a parlé en conseil municipal, la réunion entre riverains n’a pas encore été fixée. Ces mêmes riverains ont déjà des idées pour limiter la vitesse des automobilistes. « Rouler à 30km/h, ce serait plus approprié » indique un premier habitant. « Il faudrait installer un ralentisseur devant le virage et un autre au bout » affirme Michel Zanello. Ce dernier irait même jusqu’à rendre la montée de Montignac en sens unique pour éviter tout accident sur cette parcelle de route.

Concernant Nathalie Descorne, elle rejoint l’opinion de ses deux prédécesseurs. « Il faudrait mettre un ralentisseur ou un sens unique ». Ces réflexions vont nourrir la réunion pour permettre de trouver une solution rapidement face à ce problème vécu quotidiennement.