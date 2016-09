Bordeaux "Monsieur" Ashley-Cooper a frappé

Si le LOU n’a pas fait pas recette, ils n’étaient que 18.564 spectateurs à Chaban ce week-end, il a prouvé lors du second acte au moins qu’il faudrait compter avec lui cette saison. En effet, les Rhodaniens ont gagné la deuxième mi-temps (5-7) et Pierre Mignoni ne manquait pas de le faire remarquer lors de sa conférence de presse. Oui mais voilà, les Bordelo-Béglais avaient fait ce qu’il faut lors du premier acte pour n’avoir pas à craindre un retour des visiteurs.

La charnière prend son pied

Et c’est la charnière girondine, merveilleusement inspirée et performante, qui va placer un Adam Ashley-Cooper des grands soirs sur orbite. La star australienne va marquer les deux premiers essais des siens sur autant de passes au pied. La première distillée chirurgicalement par Baptiste Serin. La seconde, tout aussi précise, par Ian Madigan. On joue depuis à peine quinze minutes que les UBBistes ont déjà fait le break (17-3). Les Rhodaniens ne les reverront pas. Mieux, après un pilonnage en règle de la ligne d’essai, c’est Luke Braid qui va marquer le troisième essai de son équipe juste avant les agrumes (27-3).

Le LOU se refait la cerise en deuxième période

Les mots forts du manager lyonnais à la mi-temps vont cependant porter leurs fruits dès le retour sur la pelouse. Les visiteurs s’installent dans le camp bordelais et vont y camper jusqu’à l’essai marqué par leur arrière Romain Loursac. A 27-10, c’est le point de bonus offensif des locaux qui vient de sauter. Ces derniers vont alors avoir la bonne idée de renvoyer Adam Ashley-Cooper derrière la ligne pour un hat-trick du meilleur effet. Les Girondins vont ensuite serrer la garde en défense pour éviter d’encaisser un nouvel essai et de connaître la même désillusion que face à Bayonne. Ils raflent donc leur premier succès bonifié de la saison avant de se rendre le week-end prochain à Pau.

UBB : 4 essais Ashley-Cooper (7’, 17’ et 58’) et Braid (35’), 3 transformations Madigan (7’, 17’ et 35’) et 2 pénalités Madigan (3’ et 27’).

Lyon : essai Loursac (52’), transformation Potgieter et pénalité Potgieter (13’).

UBB : 1/ Poirot 2/ Avei 3/ Cobilas 4/ Jones 5/ Marais 6/ Madaule 8/ Goujon 7/ Braid 9/ Serin 10/ Madigan 11/ Connor 12/ Rey 13/ Lonca 14/ Ashley-Cooper 15/ Talébula 16/ Auzqui 17/ Taofifénua 18/ Cazeaux 19/ Chalmers 20/ Lesgourgues 21/ Beauxis 22/ Vakacegu 23/ Clerc