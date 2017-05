Certains adeptes du 180 le reconnaîtront puisqu’il est déjà venu y présenter une très belle soirée en hommage à Daniel Balavoine. On l’avait découvert « la tête ailleurs » produit par Francis Cabrel en 2004. Il revient accompagné par deux musiciens après une soirée parisienne à l’Européen. Stéphane Mondino nous livre avec ce nouvel album, des chansons aux accents pop/rock. « Les rêves de Babylone » c’est l’ambition d’un disque aussi onirique que cruellement réel qui veut que la beauté se cache aussi dans les coins sales de l’âme et d’ailleurs. Stéphane Mondino et Eric Ginhac, un coup de cœur réciproque.