Mondial de l'Automobile : focus sur 12 nouveaux modèles

CITADINES

BMW i3 : Electrochic

Les administrations et les entreprises se l’arrachent. La Police de Los Angeles ou encore Zipcar il y a quelques semaines. Le leader mondial de l’auto-partage vient de la sélectionner pour intégrer sa flotte de voitures. La BMW i3 est déjà une icône du « Zéro émission ». Elle séduit en un instant, reconnaissable entre mille, avec sa teinte bicolore noire et bleue. Elle est par ailleurs l’une des seules citadines électriques, l’une des plus performantes de surcroît, avec ses 170 chevaux disponibles. Produite depuis 2013, la i3 veut percer encore davantage. Pour y parvenir, elle a revu sensiblement la puissance et l’autonomie de sa batterie Lithium-Ion, en partenariat avec le coréen Samsung, faisant évoluer son potentiel énergétique de 22 à 33 kWh. Résultat, elle peut parcourir jusqu’à 300 km sans passer par la case recharge. Celle-ci s’effectue sur une borne publique ou sur une prise résidentielle adaptée. Sachez qu’il est possible de prolonger l’autonomie de 160 km grâce à un moteur thermique bicylindre.

A partir de 36 000 euros

Honda Jazz Spotlight : fashion victim

Elle fait volontairement très starlette… Nommée Spotlight Edition, cette Jazz concrétise avec brio et brillant les traits du concept Keenlight présenté au printemps dernier lors du Salon auto de Genève. Cette série spéciale a tout l’air de cibler la clientèle féminine et urbaine. Avec son design fun et ciselé, enveloppée dans une robe noire aux zestes d’orange saumoné, coloris que l’on retrouve sur le volant et la console centrale, la troisième génération de Jazz montre ainsi qu’elle reste une voiture au contact des tendances. Parallèlement, la citadine renforce ses performances sur le plan moteur. Grâce à son bloc essence 1.3 i-VTEC, la facétieuse japonaise dispose aujourd’hui d’un potentiel de 102 chevaux.

Tarif estimé : à partir de 13 800 euros

Volkswagen Up ! : à votre goût

Cinq ans après sa révélation au grand public, la citadine quatre places se refait une beauté. Outre des retouches extérieures, au niveau des pare-chocs et des feux entre autres, la nouvelle Volkswagen Up ! accentue son goût pour la personnalisation. Elle diversifie en effet ses teintes de carrosseries, propose trois couleurs de toit et dix designs de planche de bord… Elle étoffe par ailleurs son système audio, et surtout la liste des équipements de sécurité fournis de série, à l’image du freinage d’urgence en ville. Ultra compacte et toujours confortable, le produit d’appel de Volkswagen bénéficie en option d’une caméra de recul et d’un toit coulissant panoramique. Sous le capot, la puissance débute à 60 chevaux, mais la Up ! devient également quasi sportive, grâce à un bloc turbo essence TSI de 90 chevaux. Difficile de trouver plus concurrentielle sur le segment des urbaines de poche.

A partir de 10 400 euros

COMPACTES ET BERLINES

Audi A3 : opus technologique

Disponible en version 3 ou 5 portes, berline ou cabriolet, l’Audi A3 surfe sur son succès pour proposer à ses fidèles une édition vitaminée et high-tech. La compacte d’Ingolstadt élève encore d’un cran son degré d’attractivité. Véhicule élégant et premium, cette Audi se distingue par son confort, par ses nombreux assistants de navigation et de divertissement (MMI Connect). Elle embarque à présent le Virtual Cockpit, le tableau de bord 100 % digital imaginé par la firme aux anneaux. La sécurité est omniprésente sur ce cru 2016, par l’intermédiaire de l’Active Lane Assist, qui permet au conducteur de maintenir sa trajectoire via une caméra, ou encore d’un rarissime système prédictif de reconnaissance et d’évitement des piétons. Au volet mécanique, la berline de 4,24 m entretient ses gènes sportifs. Elle propose un choix de six motorisations, autant en essence qu’en diesel, pour 110 à 190 chevaux de puissance.

A partir de 24 400 euros

Hyundai i 30 : dimension européenne

Pratique, élégante et sportive. Tels sont les compliments de Hyundai à l’adresse de sa berline compacte. La nouvelle génération a été conçue spécifiquement pour la clientèle européenne. Elle apporte des réponses en termes de style, de flexibilité et d’intuitivité notamment. Les systèmes Android Auto et Apple Car Play sont par exemples intégrés, ce qui facilite grandement la connexion des smartphones à bord de son habitacle moderne et épuré. Côté silhouette, le centre de design Hyundai, basé à Rüsselheim en Allemagne, a donné à la I30 un profil plus offensif, une caisse sculptée, une grille de calandre inédite « en cascade ». Parallèlement, la compacte coréenne a élevé encore d’un cran sa tenue de route, ses assistants de conduite et ses motorisations. Son capot renferme quelques pépites, dont un bloc quatre cylindres essence suralimenté de 140 chevaux.

Tarif estimé : à partir de 20 000 euros

Infiniti Q50 : surprenante

Bien qu’encore confidentielle sur nos routes, la Q50 représente bel et bien la tête de Gondole chez Infiniti. Elle s’est récemment pourvue d’un procédé révolutionnaire : la direction à commande électrique qui jette aux oubliettes la bonne vieille liaison mécanique entre le volant et les roues. La berline de luxe a également dévoilé en 2016 un V6 biturbo de 400 chevaux. Reste que la Q50 tente de se démarquer aussi sur le créneau de l’hybride. Au cours de la saison, le constructeur a en effet accentué le potentiel de son bloc électrique (67 chevaux environ), afin de prolonger la conduite silencieuse en ville, tout en portant à 360 chevaux la puissance cumulée une fois sur autoroute. A bord, les passagers découvrent un espace généreux, des sièges destinés au soutien lombaire, ainsi que deux écrans tactiles disposés l’un au-dessus de l’autre.

A partir de 50 000 euros

BREAKS ET MONOSPACES

Dacia Logan MCV : montée en gamme

Dacia n’a plus rien à prouver, particulièrement sur l’hexagone, où ses ventes se sont envolées depuis cinq ans. Le millésime 2017 de la Logan MCV incarne néanmoins un renouveau de Dacia côté design. La firme roumaine apporte à son break vedette des contours plus affirmés, une modification de ses antibrouillards, du maillage de sa calandre et de ses boucliers. Dans l’habitacle, les passagers bénéficient toujours d’une configuration 5 places avec volume de coffre sous tablette de 573 dm3. A présent, ils peuvent aussi compter sur une valorisation des équipements de bord, sur une diversité d’ambiances et de selleries, mais aussi sur davantage d’ergonomie pour les trajets du quotidien. Cette Logan break, comme la version berline ou même la Sandero Stepway, est articulée par des motorisations essence et diesel de 90 chevaux, accouplées à la récente boîte robotisée Easy-R.

Tarif de base estimé : 9 300 euros

SUV 4×2 ou 4×4

Jeep Grand Cherokee SRT : costaud et agile

C’est un mastodonte de 2,5 tonnes, esthétique, fonctionnel et colossal… Un authentique 4×4, costaud et agile à la fois, bête de course quand il le faut. Début septembre, le Jeep Grand Cherokee SRT a ainsi volé la vedette à un avion de voltige de bonne facture. Emporté par l’élan de son spectaculaire moteur V8, le géant du groupe Fiat a fini par battre l’ULM, sur le fil. En 2017, la vitrine de Jeep frisera les 475 chevaux, dans une mouture au tempérament et à l’identité visuelle renouvelés. Le Grand Cherokee, globalement, promet aux visiteurs du Mondial de l’Auto encore davantage de challenges d’ici 2018, lorsque la variante Trailhawk tutoiera l’asphalte à son tour. Celle-ci développera 707 chevaux pour un chrono 0 à 100 km/h avalé en moins de 3 secondes. Du encore jamais vu sur le créneau des SUV.

A partir de 81 000 euros

Toyota C-HR : crossover hybride

Disponible à la commande depuis quelques jours, le C-HR sera livré à partir de la fin 2016. Le dernier né de la famille Toyota est un crossover compact au physique de bodybuilder. Il s’illustre de visu comme de l’intérieur à l’image de sa planche de bord futuriste, dessinée sur fond noir et cernée d’un liseré bleu tombant jusqu’au milieu des portières. Le C-HR débarque sur le marché avec un autre atout important : son moteur. En effet, il est notamment vendu dans une mécanique hybride essence-électrique de 122 chevaux, celle qui vient d’investir le capot de la révolutionnaire Prius. Sa consommation promet donc une belle frugalité, 3,7 litres/100 km en moyenne, et 86g/km de CO² selon les chiffres du constructeur. Notez que dès le deuxième niveau de finition (Dynamic), le C-HR se pare de matériels devenus indispensables à la conduite moderne (allumage auto des phares, caméra de recul), mais aussi d’équipements souvent réservés aux segments supérieurs : système de sécurité pré-collision avec détection des piétons, détecteur de fatigue…

A partir de 22 900 euros

VOITURES DE SPORT ET DE RÊVE

Mercedes-AMG GLC 43 Coupé : aventurier de luxe

La concurrence n’a qu’à bien se tenir, en particulier les homologues BMW et Audi. La variante Coupé du SUV Mercedes GLC vient de passer dans les mains du préparateur AMG, filiale hautes performances de la firme à l’étoile. Le voici sublimé… Son caractère d’athlète baroudeur se matérialise brillamment. Les ingénieurs lui ont greffé un moteur survitaminé, un bloc V6 3.0 biturbo de 367 chevaux. A son volant, moins de 5 secondes suffisent pour parcourir le 0 à 100 km/h. Cette mécanique bien huilée évolue en parfaite harmonie avec une boîte G Tronic à 9 rapports et la transmission intégrale 4 Matic. Le GLC 43 Coupé présente un autre avantage. Il peaufine en effet sa faculté tout-terrain, avec l’opportunité pour le pilote de régler automatiquement la garde au sol en fonction de l’état de la chaussée.

Tarif estimé : à partir de 70 000 euros

Opel Cascada Supreme : purement visuel

Les commandes de cette série spéciale Supreme débuteront courant novembre. Depuis plusieurs saisons, l’Opel Cascada figure parmi les cabriolets les plus vendus en Europe. Preuve de son attrait et de son influence, son style a déjà fait des émules outre-Atlantique. Général Motors, la maison mère d’Opel, a en effet récemment importé le modèle allemand sur le sol américain, afin de le « rebadger » sous Buick, l’une de ses filiales historiques. Le Cascada est une décapotable quatre places synonyme d’évasion et de confort, montée sur un châssis et des suspensions de haut niveau, qui délivre une puissance du même acabit, avec jusqu’à 170 chevaux sous la pédale. La déclinaison Supreme apporte au cabriolet encore plus de charisme, avec des jantes alliage de 20 pouces, un intérieur à résonance sportive, et surtout des teintes de carrosserie exclusives : rouge lave, blanc neige et noir onyx.

A partir de 30 000 euros

Subaru BRZ : bain de jouvence

L’heure du restylage a sonné pour la Subaru BRZ, sœur jumelle de la Toyota GT86. Le coupé sportif japonais a revu l’architecture de ses optiques de phares, adopte un éclairage à LED, et se permet de grappiller encore un peu d’énergie pour franchir cette fois la barre des 200 chevaux, toujours avec l’assistance d’une boîte de vitesse à six rapports. Le BRZ, 4,24 m de long, deux sorties d’échappement, a par ailleurs intégré de série un spoiler, qui accroît nettement la sensation d’aérodynamisme. Bolide aux roues arrière motrices, l’emblème de Subaru a dopé en outre la qualité de son châssis, de ses suspensions et amortisseurs, en particulier pour soigner au millimètre l’adhérence dans les courbes. A bord, l’atmosphère est intense, depuis le confort des sièges jusqu’au pédalier de course chromé, en passant par le nouveau volant enveloppé de cuir.

A partir de 30 000 euros

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux