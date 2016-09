Mondial de l’Automobile 2016 : quinze jours de shows dédiés à la voiture

Ce salon, qui se tiendra cette année du 1er au 16 octobre, reste l’un des événements majeurs dans sa spécialité, avec 1,2 million de visiteurs enregistrés en moyenne.

Quelque deux-cents exposants, venus des quatre coins de la planète, assurent le spectacle dans les allées des différents halls et pavillons.

Parmi eux, des équipementiers, des sociétés de services, expertes en design ou encore en électronique embarquée. Bien entendu, le Mondial représente surtout le point de ralliement immanquable pour les constructeurs.

Découvrir le cockpit d’une supercar de 900 chevaux

Ces derniers y voient une occasion idéale de lever le voile sur leurs récents modèles, sur le relooking de leurs best-sellers et sur leurs concepts audacieux.

Quinze jours durant lesquels le grand public peut lui aussi saisir sa part de rêve. Approcher des voitures de course et de série, prendre place au volant d’un SUV familial, essayer une berline hybride rechargeable, ou encore découvrir le cockpit d’une supercar de 900 chevaux…

Autant de situations qui font aujourd’hui encore la magie du Mondial.

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux