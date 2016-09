Mondial de l'Auto : Toyota présente ses modèles de l'avenir

Le salon marquera ainsi la première européenne de la nouvelle Prius Rechargeable, un véhicule conçu sur la nouvelle architecture de plateforme Toyota (TNGA) et qui revendique des performances exceptionnelles en consommation et en émissions grâce à sa motorisation hybride rechargeable inédite.

Autre nouveauté sur la scène européenne, le concept Toyota FCV Plus préfigure l’aide que pourraient apporter à la société les futurs véhicules à hydrogène. Par ailleurs, une grande partie du stand sera dédiée à l’exposition du Toyota C-HR. Juste avant son lancement commercial et après avoir montré ses lignes extérieures en début d’année au Salon de Genève, ce crossover compact a choisi Paris pour dévoiler son intérieur au public.

APEI-Actualités. Philippe Lacroix