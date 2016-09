Mondial de l'Auto : Citroën Racing lève le voile sur la C3 WRC

À l’occasion du Mondial de l’Automobile, Citroën dévoilera en première mondiale le concept C3 WRC. Réalisé par le centre de style Citroën en collaboration avec Citroën Racing, il donne une vision extrême d’une C3 tout en muscles et affûtée qui préfigure la voiture de course qui fera ses débuts au Rallye Monte-Carlo en janvier 2017.

Le style extérieur du concept C3 WRC a été adapté à l’univers de la course automobile avec la présence de pare-chocs sombres et des chevrons avec double barre chromée qui s’étirent jusqu’aux feux diurnes Leds. Si la version définitive qui participera au championnat respectera entièrement la nouvelle réglementation FIA WRC en vigueur à compter de 2017, le concept C3 WRC s’en rapproche déjà grandement. En effet, la largeur est travaillée en fonction de cette nouvelle réglementation, tout comme les appendices aérodynamiques avant et arrière.

La voiture de course définitive prendra en compte l’ensemble de ces changements dont voici les principaux :

l’augmentation de la puissance des moteurs pour atteindre environ 380 ch, notamment grâce à un diamètre de la bride de turbo à 36 mm

plus de liberté accordée à l’aérodynamisme avec une largeur maximale portée à 1,875 m

un bouclier avant proéminent et un pare-chocs arrière intégrant un diffuseur

un aileron arrière élargi et reculé pour un appui aérodynamique encore plus important

le poids du véhicule diminué de 25 kg

le contrôle du différentiel central électronique autorisé.

APEI-Actualités. Philippe Lacroix