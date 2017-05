La collecte de sang habituelle de l’Établissement Français du Sang (EFS) réunit en moyenne 180 donneurs à la salle Nougaro de Langon.

Il y a six ans, pour la première collecte festive « Mon sang pour les autres » avec le Rotary Club Langon Sauternes (créée par le Rotary de Toulouse), la fréquentation avait totalisé un record de 500 donneurs.

Le but est de mobiliser un maximum de donneurs

Elle avait été mise en place par le rotarien Alain Reynaut qui avait organisé un challenge avec les clubs sportifs, associations, entreprises qui enverraient le plus de donneurs.

« En principe on double le nombre de donneurs pour cette collecte », explique Thierry Mabrut qui en est le responsable au Rotary.

En 2016, elle a rassemblé 271 donneurs dont 32 nouveaux. « Le but est de faire aussi bien cette année et de mobiliser un maximum de donneurs, en particulier des nouveaux. »

Foie gras et chantilly

Cette collecte est un événement avant tout convivial et festif. Elle se déroulera le jeudi 18 mai de 10h30 à 19h à la salle Nougaro.

« On s’occupe de la communication et de la collation pour les donneurs, poursuit Thierry Mabrut. On récupère des produits locaux auprès des commerçants qui nous aident, avec les artisans, les banques et autres partenaires à organiser le buffet. »

Il y aura du foie gras, des fraises chantilly, que des mets de qualité ainsi qu’un cadeau de bienvenue pour chacun. « Ici, 5 % de la population peut donner son sang. Il faut lui donner envie de venir. »

Des flyers sont distribués dans tout le Langonnais (Roaillan, Toulenne, Fargues…) et un fléchage sera installé. Il y aura également une tombola du Rotary pour les donneurs. Les trois premiers lots sont des repas gastro chez Claude Darroze.

« L’EFS met en place également tous les moyens disponibles pour que les délais soient plus rapides, ajoute Henri Bré, chargé de com à l’EFS. Il y aura 10 lits de prélèvements, cinq infirmières, trois médecins, deux secrétaires et deux agents pour la collation. »

Un geste unique et précieux

Chaque année en France, plus d’un million de patients sont soignés grâce au don du sang. Le sang offert se reconstitue rapidement chez le donneur mais les globules rouges ne se conservent que 42 jours une fois prélevés et les plaquettes seulement 5 jours.

700 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients en Aquitaine-Limousin.

Collecte « Mon sang pour les autres » avec le Rotary et l’EFS, jeudi 18 mai de 10h30 à 19h à l’Espace Claude Nougaro à Langon, Site : dondesang.efs.sante.fr