C’était à l’occasion de la journée mondiale du rire, avec la présence des scouts de Marmande (louveteaux et jeannettes), au sein de la maison de retraite Saint-Exupéry. Ils ont offert aux personnes âgées des chansons populaires et des chants qu’on apprend chez les scouts, mais aussi des histoires drôles et des devinettes. Avant de partir une carte a été remise aux résidents. Tous, jeunes et moins jeunes ont passé un agréable moment et ne demandent qu’à renouveler l’opération.