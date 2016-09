Moelle osseuse : prêt à devenir donneur ?

Chaque année, 2 000 personnes ont besoin d’une greffe de moelle osseuse. Notamment les patients atteints de maladie grave du sang, comme la leucémie. Une étape synonyme, pour eux, de nouvelle vie.

Trois conditions pour devenir donneur

Pour devenir donneur, trois conditions doivent être remplies : avoir plus de 18 ans et moins de 51 ans lors de l’inscription, être en parfaite santé et accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire une prise de sang.

Attention, certaines maladies rendent impossibles le don. C’est le cas pour les personnes souffrant d’affections cardiaques, d’hypertension artérielle, de maladies du système nerveux, aux antécédents de cancers, de diabète… Les antécédents de transfusion sanguine ne représentent pas une contre-indication au don de moelle.

D’autres contre-indications médicales peuvent exister. L’entretien médical préalable permettra au médecin du centre d’accueil de déterminer si vous pouvez faire un don de moelle osseuse en toute sécurité pour vous et le patient.

En France, le don de moelle osseuse est régit par trois principes : l’anonymat, le libre consentement et la gratuité. Une fois inscrit sur le registre national, vous serez contacté s’il y a un malade compatible. Il faut donc rester joignable et indiquer les éventuels changements de coordonnées. Si des frais sont engagés, le centre donneur se chargera d’aider le donneur dans ses démarches.

Pour quoi et comment ?

A quoi sert le don de moelle osseuse ? Comme le précise l’Agence de biomédecine, « la moelle osseuse est indispensable à la vie. Elle assure la production des cellules souches hématopoïétiques, c’est-à-dire des cellules qui sont à l’origine des cellules sanguines ». Elle a un rôle vital dans le fonctionnement du corps humain. Pour 80 % des pathologies graves du sang, la greffe est une indication thérapeutique.

Comment prélever la moelle osseuse ? Deux modes de prélèvement sont possibles : dans les os postérieurs du bassin ou dans le sang par aphérèse.

Maintenant que vous savez (presque) tout, si vous voulez devenir donneur, la demande de pré-inscription peut être faite par mail, par courrier, par téléphone auprès de l’Agence de la biomédecine.

APEI-Actualités. Johanna Amselem

Crédits des visuels :

©Dondemoelleosseuse.fr