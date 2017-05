Mode masculine : les codes changent

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Lâcher-prise

Les urbains portent le costume de façon plus décontractée. Tandis que ceux qui n’en portent habituellement pas misent sur une élégance plus affirmée. Matières, pièces de référence, porters… s’influencent et s’enrichissent.

Le citadin apprécie l’aisance et la décontraction, faisant sauter les codes les plus classiques. Moins de cravate, veston déstructuré, blouson zippé ou parka léger, polo ou tee-shirt en lieu et place de la chemise, pantalon à ceinture coulissante et, surtout, des tissus souples, là où les coton, laine et soie sont rendus plus agréables à porter. Les mêmes qui au service des blousons, parkas et pantalons à pinces ou chino leur donnent tenue et prestance.

Accessoires de rigueur

Parallèlement, le week-end, les tenues offrent des allures étudiées et se ponctuent de tons et détails raffinés…

Le sportswear, attentif aux bonnes coupes et aux belles matières, jouent des superpositions, des bords de col et de poignets nets et contrastés, des boutonnages étudiés, des coloris judicieusement mixés. Les doudounes légères sont de couleurs tendres, les chemises sont à manches très courtes, en voile léger presque transparent, les shorts omniprésents, de bonne longueur et à revers.

Les accessoires s’imposent en contrepoint : chapeau de toile ou de paille, besace et ceinture colorées, mocassins ou derby en daim ou toile, foulards…

APEI-Actualités. Laurence Delsaut

