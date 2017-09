MODE. Les accessoires bousculent les lignes

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Tout en contraste

C’est simple, si vous avez à acquérir une paire de chaussures, un sac ou tout autre accessoire pour la saison à venir, commencez par déterminer votre tenue vestimentaire puis cherchez ce qu’il y a de plus différent en termes d’allure, de ton et de proportions !

Que ce soit pour femme ou pour homme, la tendance est au contraste, à l’opposition et bien plus. L’idée est de décaler, de surprendre, bref de bousculer les idées reçues, de brouiller les pistes, de chambouler les habitudes et d’instaurer une fantaisie bienvenue et salvatrice. C’est le moment d’oser, de transgresser. Les téméraires se feront plaisir, les autres devront se lancer !

A vous de jouer

A robe évanescente, jupe en dentelle et blouse en voile, pantalon fluide et chemisier sophistiqué, les bottes à double semelle, les épais godillots, les mocassins crantés. A tee-shirt sport, jogging urbain, pull confortable, pantalon droit, des stilettos ou des bottes ultravides à bouts et talons pointus.

Les tenues les plus féminines et même sophistiquées apprécieront les cabas mous de grand format et les sacs à dos. Celles plus décontractées ou androgynes iront de pair avec une pochette ou un sac à anses de forme géométrique (carrée ou ronde) et lignes nettes, ainsi que des bijoux très volumineux et travaillés.

Enfin, les larges ceintures marqueront les tailles de mousseline, les fines celles de tissu épais…

APEI-Actualités. Laurence Delsaut

Crédits des visuels :

©Dr Martens

©Each x Other

©Hispanitas

©Kol Paris

©Maradji

©Marie Martens

©Mila Louise

©Mi-Pac

©Monsieur Simone

©Neovetus

©On aura tout vu

©Etablissements Pardi

©Ripauste by Paul Stephan

©Caulaincourt

©Volcom x Georgia May Jagger

©Yayou