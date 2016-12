C’est un rendez-vous exceptionnel qui se profile à la Manoque, le 9 décembre prochain. Miossec sera sur la scène tonneinquaise pour y présenter son dixième album, mais pas seulement. A l’origine de cet événement : l’association Staccato.

Cette dernière fête ses 20 ans et en profite pour organiser des concerts un peu partout sur le territoire Val de Garonne agglomération, partenaire.

Une Manoque idéale

« On met en place une programmation avec le soutien de VGA de 5 dates sur le territoire. Il y avait cette envie d’organiser quelque chose à Tonneins, c’est le seul lieu de ce calibre-là qui nous permet d’accueillir des artistes de grande qualité » explique Frédéric Poletto, directeur de l’association. « Cela nous permet aussi de proposer de grands spectacles au public tonneinquais mais aussi d’ailleurs. »

Staccato a déjà fait venir sur la scène tonneinquaise de grands noms tel que les Tambours du Bronx ou Massilia Sound System. C’est aujourd’hui Miossec qui débarque.

L’homme aux 10 albums

L’artiste français a sorti son 10ème album, « Mammifères » et tourne actuellement pour le présenter au public. « C’est un nouveau répertoire, une nouvelle équipe, un peu folk tango avec beaucoup de musicalité » décrit Frédéric Poletto ajoutant « il y a plus d’arrangement ». Mais il vante surtout « la puissance de ses textes. C’est un artiste phare de la scène française qui a, de plus, composé pour plein d’artistes ».

Outre ce dernier album, Miossec, sur scène, puise dans ses 9 précédents albums.

En 1ère partie

Pour assurer sa première partie, Miossec a choisi le talent de Ladylike Lily, une jeune artiste muultiinstrumentiste qui chante en français dans un style pop folk.

Pratique

Vendredi 9 décembre à 20h30 à la Manoque de Tonneins.

20€. Gratuit – 12 ans.

Réservations : 05.53.84.50.88.