Mini Cabrio : égérie urbaine

L’attraction pour la marque Mini n’a en effet jamais été aussi forte dans le monde, avec 26 000 voitures livrées au mois de juillet dernier. Parmi les heureuses élues, la toute récente Mini Cabrio.

Urbaine et chic, la décapotable à quatre places a le souci du détail. En termes de sportivité, d’efficience, de qualité des matériaux, de sécurité et de faculté à être connectée.

Parmi les spécificités de cette citadine haut de gamme, coup d’œil sur la capote en tissu, avec mécanisme d’ouverture et de fermeture automatisé. 18 secondes suffisent aussi aux vitres pour se baisser.

De la surprise, la Cabrio en réserve également dans l’habitacle, avec un tableau de bord tellement Mini, doté de combinés d’instrumentation aux contours ronds. Sous le capot, les motorisations sont riches en sensations, tant en essence qu’en diesel, de 116 à plus de 200 chevaux.

A partir de 24 650 euros

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux