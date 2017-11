Mille et une orchidées [PHOTOS]

Pour cette troisième édition et durant trois jours, la salle des fêtes de Sauternes s’était transformée en serre tropicale pour accueillir des orchidées insolites et rares provenant des cinq continents et des exposants qui venaient de l’Hexagone.

Plus de 1.000 visiteurs venus de tout le département ont pu admirer cette fascinante plante mais aussi glaner de précieux renseignements sur l’entretien de l’orchidée, le stand de conseil pratique sur le rempotage a beaucoup plu et n’a pas désempli durant le week-end les visiteurs venant avec leur plante récupérer de précieux conseils.

Organisée par le Kiwani club de Barsac Sauternes, les bénéfices de l’exposition serviront à financer des actions ponctuelles ou pérennes pour l’enfance handicapée ou défavorisée en Sud-Gironde. La douzaine de bénévoles qui s’est activée pendant trois jours, rendant cette manifestation possible, donne rendez-vous l’an prochain, à tous les amateurs de cette magnifique plante qui pousse naturellement sur notre territoire.