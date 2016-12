Le cadre verdoyant de Mijéma a toujours eu l’habitude d’accueillir des animations sportives comme des courses hippiques ou des championnats nationaux et internationaux de Grasstrack. Ces dernières années, certaines animations culturelles ont profité des 20 hectares que propose Mijéma pour y organiser des soirées ou des festivals.

Une autre dimension

De par son espace, Mijéma offre une tout autre dimension aux animations. Ainsi, un festival de reggae s’y était installé, tout comme la journée de la chasse et de la pêche. Le lieu est multifonctionnel, avec la possibilité d’y installer un camping le temps d’une manifestation.

Le festival Simone pète les watts avait envisagé un possible déménagement. Depuis, l’association « Le Passage » est revenue sur ses pas. « Nous avions envisagé cela à cause du problème de la salle. Cela nous a permis de mesurer à quel point il faudrait de l’argent » explique Bruno Diaz, responsable du projet. Les raisons pointées sont la sécurité, avec les bords de Garonne et la taille du lieu, et le chapiteau, une nécessité en cas de pluie.

Pourtant, Bruno Diaz assure qu’il y a du potentiel à Mijéma. « C’est un espace sympa qui a une autre dimension pour un petit Woodstock par exemple, mais avec d’autres moyens ». Avant d’ajouter : « Si la ville est prête à s’investir, là, ce sera possible ».

La Réole en fury veut faire le grand pas

De son côté, le festival de techno La Réole en fury compte bien s’emparer de Mijéma. « Le maire nous a proposé Mijéma à cause des nuisances sonores » explique Virginie, présidente de l’association Art-Scenyk. Pour sa première session, le stade Raymond Abribat avait accueilli plus de 800 personnes et l’association compte bien tripler ce chiffre cet été. « La deuxième session sera plus amplifiée. Il y aura deux scènes dont une très grosse avec des DJ en guest » annonce-t-elle.

Pour le moment, la présidente de l’asso ne voit aucune contrainte et espère faire perdurer le festival. La municipalité est d’ailleurs du même avis. « J’ai été agréablement surpris de voir autant d’entrées payantes pour une première soirée » observe le maire Bruno Marty. Ce dernier a réfléchi à une possibilité d’accueillir La Réole en Fury et Simone pète les watts sur deux week-ends consécutifs, permettant de laisser l’installation sur place. « Ce serait idéal », selon lui.

Cependant, pour que Mijéma devienne ce lieu de vie ponctuel, il faudra des animations qui attirent. Même avec plusieurs milliers de personnes, le cadre peut vite sonner creux. Ou comment une qualité peut se transformer… en défaut.