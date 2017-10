Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Un cordon de gendarmes et de policiers municipaux encadre la cérémonie des obsèques qui s’est tenu à partir de 15h, ce vendredi, en l’église Notre-Dame, le bas de la rue de la république est placé sous haute surveillance. Les obsèques de Michel Diefenbacher, l’ancien sous-préfet de Marmande, préfet de Lot-et-Garonne, député de Marmande et président du Conseil général de Lot-et-Garonne ont été célébrées par le père Bonnet, vicaire général. Parmi les personnalités présentes, on notera celle de l’ancienne ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy, Michèle Allio-Marie, une amie intime de Michel Diefenbacher. Etait également présent un autre ancien ministre mais néanmoins proche de ce dernier bien qu’adversaire politique, en tant qu’ancien élu Marmandais et conseiller régional: Matthias Fekl, ancien récent ministre PS de l’Intérieur.