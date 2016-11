La Réole Michel Pac, l'âme d'un poète

Dans le jargon sportif, on dirait que Michel Pac est « un ancien de la maison ». La Réole a été son lieu de vie durant plus d’une décennie, dans les années 80 et 90. Il a longtemps participé à la vie associative -avant même qu’il n’habite la cité médiévale-, cofondant la chorale Prélude -désormais appelé Point d’Orgue- avec son ami Claude Cuvillier. « C’est de là qu’est partie mon aventure musicale » avoue-t-il.

Aujourd’hui retraité de l’éducation nationale après une carrière de professeur d’allemand, Michel Pac a toujours eu une accroche particulière pour la musique et la poésie. « C’est une vieille passion qui date de quelques décennies ». Cette passion, il l’a concrétisée en réalisant, avec l’aide de son ami guitariste Alain Fourtier, l’album « Poèmes et Chansons ».

Un projet de plusieurs années

Depuis sa création, le projet a mûri. Les premiers enregistrements ont eu lieu en 2014 et Michel Pac et Alain Fourtier ont travaillé main dans la main pour arriver jusqu’à la sortie de cet album. Les textes proviennent d’auteurs reconnus mondialement dans ce domaine comme Charles Baudelaire, Louis Aragon ou encore Victor Hugo. « Ce sont mes poèmes préférés qui m’ont accroché tout au long de ma vie ».

Michel Pac espère transmettre des émotions avec des textes sur l’amour ou sur la vie quotidienne. « Si nous atteignons ce but, nous serons contents ». Désormais, Michel Pac réfléchit à une possibilité de jouer cet album en concert. « Nous y pensons. Malheureusement, il faut trouver des créneaux car nous sommes très éloignés ». Il faut dire qu’Alain Fourtier habite à Troyes et Michel Pac à Toulouse, soit plus de 750km de distance.

La belle époque

« Il y avait beaucoup de convivialité. J’aime beaucoup l’Entre-Deux-Mers. Je garde de très bons souvenirs, en particulier de la vie associative ». Michel Pac se rappelle de ces belles années vécues dans le Réolais. Il a été professeur d’allemand dans les collèges de Monségur et Bazas et a dirigé une chorale d’enfant à Castelmoron-d’Albret.

C’est durant cette période, d’ailleurs, que l’idée de créer une chorale adulte se profile. « Nous avions réalisé un grand concert. Avec Claude Cuvillier, on s’est dit: pourquoi pas lancer une chorale adulte ? » La suite, ce sont quatorze années de direction jusqu’à sa mutation, vers la Haute-Garonne.