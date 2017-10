Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les obsèques de Michel Diefenbacher qui nous a quittés hier auront lieu vendredi 13 octobre à 15, à l’église Notre-Dame, avant une inhumation dans la ville où son père aura été maire lui-même, Montbrun-les-Bains, dans la Drôme.

Michel Diefenbacher aura eu une vie mouvementée, tributaire des pérégrinations professionnelles de son propre père, Alfred, préfet comme le fut d’ailleurs Michel. Natif de la Moselle, il a passé son adolescence à Tlemcen en Algérie, y aura connu les affres du conflit en 1961. Les tribulations familiales le conduiront à La Réunion où il passera son baccalauréat et où il rencontrera Bénédicte, qui deviendra son épouse et avec qui ils auront trois enfants: Tristan, Constance et Nicolas.

Un parcours magistral

Diplômé d’IEP (institut d’études politiques), de l’ENA, il embrassera une carrière préfectorale. De 1979 à 1981 il sera sous-préfet de Marmande. C’est là qu’il tombera amoureux de la région, se liant d’amitié avec des personnalités locales comme Gérard Guillot, Maurice Cazassus, Albert Labardin… Marmande, il s’était juré d’y revenir, ce qu’il fit en 2001 avec la double ambition d’y mener une nouvelle carrière, cette fois politique et donc, d’écarter Gérard Gouzes. Il y parviendra aux législatives (vainqueur des élections de 2002 et 2007) mais se heurtera à un Gérard Gouzes bien ancré dans sa ville. C’est le mandat qu’il lui manquera, celui qu’il trouve le plus honorable, le plus beau.

Il n’empêche son parcours est magistral: conseiller général de Marmande-Ouest à peine débarqué en Marmandais, en 2001, député l’année suivant, président du Conseil général, conseiller régional, président du Renouveau Marmandais pour relancer la droite marmandaise locale, président de l’UMP puis des Républicains du Lot-et-Garonne, il en démissionnera suite aux dernières régionales de 2015 et un choix de liste qui l’a écarté. Ce fut la fin d’un combat politique mais le début d’un autre, contre la maladie. Il a pu la refouler une première fois avant qu’elle ne revienne et l’emporte… Il est décédé chez lui, mardi 10 octobre, en fin d’après-midi, dans sa maison de Birac-sur-Trec.

L’hommage de Pierre Camani (PS)

La première réaction parvenue à notre rédaction, celle… d’un de ses adversaires politiques: le socialiste Pierre Camani, président du Conseil départemental qui lui a succédé en 2008: «Avec la disparition de Michel Diefenbacher, le Lot-et-Garonne perd une personnalité politique qui aura marqué l’histoire de notre territoire au gré de ses différentes fonctions (…). Si nous avons été adversaires politiques et nous sommes opposés sur plusieurs dossiers locaux ou nationaux, nous avons pu également, lorsque l’intérêt du territoire de commandait, nous retrouver pour défendre et porter ensemble plusieurs projets, notamment de développement et d’aménagement. Les engagements politiques de Michel Diefenbacher étaient, j’en suis persuadé, sincères. Il avait la volonté constante de convaincre ses interlocuteurs, de les rallier aux causes qu’il pensait justes et légitimes. A ce titre il mérite notre respect et l’hommage qui lui est rendu aujourd’hui». Finalement, les plus beaux compliments ne résonnent-ils pas plus quand ils viennent du camp adverse ?

[VIDEO] Lors d’une intervention au lycée Val de Garonne: https://youtu.be/I75He7UB34A

Michel Pradeau