Thomas et David Déjean sont viticulteurs à Bommes et ont aussi une passion pour une butineuse et plus particulièrement l’abeille noire (apis melifera melifera).

En 2010, ils ont installé les deux premières ruches avec l’aide d’un apiculteur, M. Cameleyre, « puis les mois et les années avançant, on se passionne de plus en plus. On apprend à préserver l’abeille et on prend conscience du danger réel de l’extinction car depuis quelques semaines, l’abeille est classée sur la liste des animaux en voie de disparition », explique Thomas Déjean. Ces deux amoureux de la nature et de l’art de vivre gascon agrandissent petit à petit leur rucher pour atteindre les 12 actuellement. Ils produisent essentiellement du miel d’acacia -la propriété ayant 3,5 ha d’acacia-, du miel de bruyère, les ruches étant positionnées près de Landiras, et du miel de tournesol (Cadillac).

« Le lien avec le vin est là parce qu’on produit peu de miel mais je vais faire des déclinaisons » À partir du miel d’acacia, miel subtil capable de capter les arômes, l’idée est de faire des assemblages pour trouver l’équilibre parfait un peu comme le sémillon et le sauvignon pour le Sauternes.

Ainsi la famille Dé- jean propose du miel d’acacia avec de la fleur de lavande par exemple ou de miel de tournesol avec du piment d’Espelette. Le gascon est gourmand et a toujours cherché à marier les saveurs pour satisfaire la curiosité de ses papilles. « C’est pour cela qu’est née une gamme de miels cassant les habitudes et ouvrant de nouveaux univers aromatiques : « Les Étonnants »…Miel et piment d’Espelette, miel d’acacia et thé aux fruits rouges, miel de Noël. » L’apiculteur est passionné par son environnement et apprécie la diversité de la nature. « On a la chance encore ici d’avoir des forêts sauvages. »

Cette aventure familiale promet, avec l’aide de l’abeille noire, des saveurs surprenantes et un équilibre indispensable à notre écosystème.

C. B.

Mèu de Gasconha, Thomas Déjean au 06.85.75.99.16. Facebook : Mèu de Gasconha. Mail: meudegasconha@orange.fr