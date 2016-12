Météo : Le bilan de l'année en Lot-et-Garonne

Comme à l’accoutumée, Météo-France a publié un communiqué de bilan pour l’année écoulée. Ce bilan est établi au 30 décembre 2016 .

Précipitations : l’été le plus sec depuis 50 ans

Fort contraste entre le 1er semestre et le 2e semestre : en Lot-et-Garonne, le cumul de pluies de janvier à juin est ,avec 610 mm en moyenne, sur le département le second le plus élevé depuis 70 ans ( 637 mm en moyenne en 1988). Sur quelques postes climatologiques, c’est même le cumul le plus élevé comme à Sainte-Livrade ou à Monflanquin où Météo-France a relevé 669 mm au 1er semestre 2016. Sur cette période, le cumul du 1er janvier au 10 février 2016 est remarquable et le plus élevé depuis le début des observations sur une grande partie du département. En janvier et février, le nombre de jours de pluie supérieurs à 30 mm fait partie des plus élevés sur la période 1981-2016.

Par contre, le cumul de juillet à décembre 2016 est avec une moyenne agrégée de 195 mm sur le département le cumul le plus faible depuis 70 ans après 1985. Malgré la période pluvieuse du 1er au 19 juin 2016, avec 61 mm, l’été à Fauillet est le plus sec depuis 25 ans, il n’a pour ainsi dire pas plu entre le 19 juin et le 26 août alors que la moitié sud-est du département a bénéficié de vagues orageuses et les cumuls de l’été atteignent 100 à 120 mm voire 160 mm à Sainte-Livrade sur Lot. Sur le département du Lot-et-Garonne, la période de juillet-août 2016 est la période la plus sèche depuis plus de 50 ans.

Parmi les autres mois secs de cette période, le mois de décembre est remarquable mais ne va pas battre le record du mois de décembre 2015, avec quelques millimètres en plus apportés par les pluies du 23 au 25 décembre, Ce mois de décembre sera quand même le 2ème mois le plus sec depuis 70 ans après 2015. Les excès du 1er semestre et les déficits du 2ème semestre permettent aux moyennes annuelles de ne dépasser que légèrement les normales. Le total annuel varie de moins de 700 mm sur Agen à plus de 930 mm sur la frontière périgourdine.

Températures : une année chaude

L’année 2016 en Lot-et-Garonne n’est pas particulièrement remarquable mais se situe dans les années chaudes pour les températures maximales et les températures moyennes. Par exemple à Agen, pour les températures maximales, on n’atteint pas les records de 2011 ou 2014 mais cette année 2016 se situe dans le top10 depuis 1988, l’écart par rapport à la normale des températures moyennes est de 0,6°C et des températures maximales est de 0,8°C.

L’année débute par une douceur remarquable jusqu’à la mi-février. Puis la moyenne des températures ne cesse d’osciller autour de la norme avec des écarts marqués, jusqu’en milieu d’été. La chaleur devient exceptionnelle de la mi-août à la mi-septembre, puis fraîcheur et douceur reviennent tout à tour. Le mois d’août est marqué par 2 vagues de chaleur : du 13 au 16 puis du 22 au 27. La vague de chaleur du 22 au 27 est assez tardive, ce qui relativement rare, Le 25 août est le jour le plus chaud avec 39°C enregistrés à Aiguillon.

Le mois de septembre est aussi marqué par une période estivale en début de mois avec encore quelques records de chaleur et un jour (le 12) où la température maximale dépasse les 35°C : on relève 37°C à Réaup. De plus les températures minimales sont aussi à l’honneur puisque les matins du 8 et du 13 septembre, les minimales sont très douces et restent au-dessus de 20°C le 13. Enfin, pour un mois de septembre, le nombre de jours avec des maximales ≥ 30°C (10 à 12 jours) est l’un plus élevé depuis 50 ans sur le département.

Ensoleillement

Durant les 6 premiers mois de l’année, l’ensoleillement présente des déficits plus ou moins marqués. Le soleil devient généreux à partir de juillet mais surtout en août et septembre où Météo-France mesure 21 % de soleil en plus de la moyenne. Octobre reste encore bien ensoleillé, mais en novembre le temps est plus gris que d’habitude et décembre est bien ensoleillé malgré les brouillards fréquents.